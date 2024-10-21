Шик-блиск: Хантінгтон-Вайтлі для урочистого івенту вділа розцяцьковане стразами максі з глибоким декольте. Фото
Днями у Лос-Анджелесі відбувся четвертий щорічний захід Academy Museum Gala. На ньому не лише вшановували видатних кінодіячів - цьогоріч це були Ріта Морено, Пол Мескаль і Квентін Тарантіно - а і збирали кошти для музеїв та освітніх проєктів.
Однією з гостей івенту стала модель Розі Хантінгтон-Вайтлі.
37-річна красуня, котра, між іншим, була без свого нареченого, 57-річного актора Джейсона Стейтема, обрала для вечора бежеву декольтовану максісукню, що мерехтіла безліччю страз.
Цей свій лук від Saint Laurent Розі вирішила зберегти на пам'ять у Insta-фото.
Нагадаємо, Хантінгтон-Вайтлі та Стейтем заручилися ще в 2016-му році. За цей час у них встигло народитися двійко дітей, хлопчик Джек та дівчинка Ізабелла, але на весільний рушник зірки досі не стали.
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