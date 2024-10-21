Шик-блиск: Хантінгтон-Вайтлі для урочистого івенту вділа розцяцьковане стразами максі з глибоким декольте. Фото

Марія Ткаченко 21 жовтня, 17:45
Розі Хантінгтон-Вайтлі
Фото з Instagram Хантінгтон-Вайтлі

Днями у Лос-Анджелесі відбувся четвертий щорічний захід Academy Museum Gala. На ньому не лише вшановували видатних кінодіячів - цьогоріч це були Ріта Морено, Пол Мескаль і Квентін Тарантіно - а і збирали кошти для музеїв та освітніх проєктів.

Однією з гостей івенту стала модель Розі Хантінгтон-Вайтлі.

37-річна красуня, котра, між іншим, була без свого нареченого, 57-річного актора Джейсона Стейтема, обрала для вечора бежеву декольтовану максісукню, що мерехтіла безліччю страз.

Наречена Джейсона Стейтема

Перед виходом із дому Хантінгтон-Вайтлі утнула цілу фотосесію

Цей свій лук від Saint Laurent Розі вирішила зберегти на пам'ять у Insta-фото.

Модель Хантінгтон-Вайтлі

Прикраси Розі - від Tiffany & Co

Нагадаємо, Хантінгтон-Вайтлі та Стейтем заручилися ще в 2016-му році. За цей час у них встигло народитися двійко дітей, хлопчик Джек та дівчинка Ізабелла, але на весільний рушник зірки досі не стали.

Читайте також:

Розі Хантінгтон-Вайтлі: Моє серце та думки з людьми України

Наречена Стейтема засвітила груди у мереживному спідньому. Фото

Закохані та щасливі: Хантінгтон-Вайтлі та Стейтем з посмішками до вух наробили милих селфі

Наречена Стейтема у прозорій сітці продемонструвала довжелезні ноги на спокусливих фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів