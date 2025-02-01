Наречена Стейтема у напівпрозорому кутюрі повернулася на подіум після 10-річної перерви. Фото

Юлія Леськова 1 лютого, 16:10
Розі Хантінгтон-Вайтлі попозувала для фото
Фото з Instagram Розі Хантінгтон-Вайтлі

Британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі повернулася на подіум на тижні моди у Парижі для бренду Jean Paul Gaultier після 10-річної перерви. Світлинами у розкішній сукні от кутюр красуня поділилася у своєму Instagram.

Розі пройшлася подіумом у чорній напівпрозорій сукні з плетеним корсетом. Плаття було з оголеними плечима та глибоким декольте.

Образ супермодель доповнила босоніжками-гладіотароми.


"Повертаюсь на подіум для Le Naufrage", - написала Хантігтон-Вайтлі.

Розі Хантігнтон-Вайтлі повернулася на подіум

Розі мала неймовірний вигляд на подіумі

Фото Tiziano D.
Розі Хантінгтон-Вайтлі повернулася у моду
Фото Tiziano D.
Наречена Стейтема знову вийшла на подіум

Цікаво, для якого бренду Розі вийде на подіум наступного разу?

Фото Tiziano D.

Нещодавно Розі замилувала фанів фото з нареченим, актором Джейсоном Стейтемом та їхніми двома дітьми.

До речі, хоч супермодель й давно не виходила на подіум, зате продовжувала позувати для стильних фотосесій.

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