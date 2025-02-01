Наречена Стейтема у напівпрозорому кутюрі повернулася на подіум після 10-річної перерви. Фото
Британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі повернулася на подіум на тижні моди у Парижі для бренду Jean Paul Gaultier після 10-річної перерви. Світлинами у розкішній сукні от кутюр красуня поділилася у своєму Instagram.
Розі пройшлася подіумом у чорній напівпрозорій сукні з плетеним корсетом. Плаття було з оголеними плечима та глибоким декольте.
Образ супермодель доповнила босоніжками-гладіотароми.
"Повертаюсь на подіум для Le Naufrage", - написала Хантігтон-Вайтлі.
Нещодавно Розі замилувала фанів фото з нареченим, актором Джейсоном Стейтемом та їхніми двома дітьми.
До речі, хоч супермодель й давно не виходила на подіум, зате продовжувала позувати для стильних фотосесій.
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