"Розтікаюсь від щастя": Мірошниченко в купальнику показалася у шпагаті на тлі карпатського краєвиду

Марія Мельник - 27 травня, 17:00

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна показалася на відпочинку у Яремче.

У своєму Instagram Інна запостила фото в купальнику на тлі басейну.

Інна Мірошниченко в купальнику

Мірошниченко похизувалася не лише фігурою, а й гнучкістю

Інна Мірошниченко в купальнику

Мірошниченко похизувалася не лише фігурою, а й гнучкістю


Мірошниченко похизувалася тілом

Нагадаємо, у Інни та її чоловіка Тімура Мірошниченка є четверо дітей: 5-річний Марко, 9-річна Ангеліна 6-річна Мія та 3-річний Марсель.

У своїх соцмережах Інна часто розповідає, з якими труднощами вони зіштовхуються у вихованні дітей, зокрема про їхню адаптацію.

Читайте також:

"Для нас це квантовий стрибок": Мірошниченко похвалилася успіхами прийомної дочки у навчанні

"Привітав": Мірошниченко у День матері насмішила ранковою витівкою 3-річного синочка

"Хроніки нашого укриття": Мірошниченко розчулила вчинком 3-річного Марселя під час обстрілу Києва

Мірошниченко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів