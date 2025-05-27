"Розтікаюсь від щастя": Мірошниченко в купальнику показалася у шпагаті на тлі карпатського краєвиду

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна показалася на відпочинку у Яремче.

У своєму Instagram Інна запостила фото в купальнику на тлі басейну.

Мірошниченко похизувалася не лише фігурою, а й гнучкістю

Мірошниченко похизувалася не лише фігурою, а й гнучкістю

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Нагадаємо, у Інни та її чоловіка Тімура Мірошниченка є четверо дітей: 5-річний Марко, 9-річна Ангеліна 6-річна Мія та 3-річний Марсель.

У своїх соцмережах Інна часто розповідає, з якими труднощами вони зіштовхуються у вихованні дітей, зокрема про їхню адаптацію.