"Безумовна і абсолютна любов": Мірошниченки атмосферними фото привітали старшого сина з 5-річчям

Марко - старший син Тімура та Інни Мірошниченків Фото July Rom

Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна привітали з днем народження свого cина Марка. 19-го січня хлопчикові виповнилося 5 років.

Тато і мама у Instagram опублікували досі небачені кадри з осінньої сімейної фотосесії. А Інна присвятила імениннику допис.

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"5 років тому я стала мамою СИНА! Сина, який з'явився на світ в абсолютній тиші, не видавши ані звуку. Чим сильно мене налякав. Але такий він. Спокійний, врівноважений, виважений. З народження! Сина, вагітність яким була періодом мого розквіту. Я в житті не була такою красивою, такою наповненою, як в ті 42 тижні. Сина, який першим поглядом дав мені відчути, що таке безумовна і абсолютна любов дитини до мами. Особлива любов сина до мами", - поділилася жінка.

"Щодня дякую, що ти вибрав мене своєю мамою! Що ти такий ніжний та турботливий. Що хоча я і не бачу у нас спільних рис, але чи не щодня чую, що ти моя копія) Будь здоровий, синочок! Люблю тебе нескінченно сильно", - зізналася Мірошниченко.

"Тобі вже 5. З днем народження, сину", - написав Тімур

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Як відомо, Тімур та Інна одружилися в січні 2018-го, а в червні того ж року в пари народилася перша дитина, дівчинка Мія. Влітку 2023-го року Мірошниченки стали багатодітними батьками, всиновивши хлопчика Марселя, а через рік - іще багатодітнішими, вдочеривши Ангеліну.

Нагадаємо, Інна Мірошниченко пояснювала, чому з чотирма дітьми їй вправлятися простіше, ніж свого часу було з однією. А ще жінка розповідала, чи є між синами і доньками ревнощі.



