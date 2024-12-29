"Мій Все!Світ": Руслана привітала чоловіка з 29-ю річницею шлюбу та показала фото з ним

Фото з Instagram Руслани

Співачка Руслана, яка нещодавно розповідала про невдалі спроби завагітніти, привітала свого чоловіка, продюсера та підприємця Олександра Ксенофонтова з річницею шлюбу та показала архівне фото з ним.

Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.

"29 років, як я найщасливіша, що в мене є ти. З нашою річницею! Ти мій Все!Світ! P.S. Це фото зроблено на Ай-Петрі в Криму. Ми обовʼязково з тобою ще туди повернемося!" - написала вона.

Реклама:

Руслана ніжно привітала чоловіка з річницею

Якось Руслана зізналася, що пожалкувала про уколи у губи та розказала, з чого складається її б'юті-рутина.

Також співачка заявила, що щодня бігає по 20 кілометрів та їсть тільки ввечері.