"Мій Все!Світ": Руслана привітала чоловіка з 29-ю річницею шлюбу та показала фото з ним
Співачка Руслана, яка нещодавно розповідала про невдалі спроби завагітніти, привітала свого чоловіка, продюсера та підприємця Олександра Ксенофонтова з річницею шлюбу та показала архівне фото з ним.
Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.
"29 років, як я найщасливіша, що в мене є ти. З нашою річницею! Ти мій Все!Світ! P.S. Це фото зроблено на Ай-Петрі в Криму. Ми обовʼязково з тобою ще туди повернемося!" - написала вона.
Якось Руслана зізналася, що пожалкувала про уколи у губи та розказала, з чого складається її б'юті-рутина.
Також співачка заявила, що щодня бігає по 20 кілометрів та їсть тільки ввечері.
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