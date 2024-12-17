"Дурне таке сталося": 51-річна Руслана розповіла, чому пожалкувала про уколи в губи та з чого складається її годинна б'юті-рутина

Співачка Руслана Лижичко зізналася, що вік не викликає в неї страху або смутку, а смішить.

Чому вона вважає його міфом, як доглядає за своєю зовнішністю та яку зроблену б'юті-процедуру визнає "ідіотською ідеєю", 51-річна зірка говорила в інтерв'ю "Слава +".

Руслана відповіла на запитання, чи лякало її наближення 50-річчя.

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"Ні, мені було смішно. Я і зараз сміюсь. Я пам'ятаю, як я записувала відеопост для соцмереж, я 10 дублів зробила, поки перестала ржати. Всім привіт, мені сьогодні 50... і бугага, і все", - зі сміхом пригадала виконавиця.

У травні Руслані виповниться 52 роки

Як пояснила Руслана, вона була страшенно засмучена, коли їй виповнилося 15 років. Вона тоді проплакала всю ніч, перестраждала і "відстрілялася" наперед, тож усі наступні дати їй уже "пофіг". Та й почувається зірка підлітком.

"На 14 (років). Нічого не змінилося, мама на мене дивиться, каже: "Боже, люди добрі, яка була в 5-му класі, така й лишилася". Я не знаю, чому. Це все всередині відчуття. Можна залишати цей стан, він не залежить від віку. Мені здається, ми взагалі створили собі міф під назвою "вік". Бо вік - його нема. Це той маркер, який ти прийняв і він існує. Якби ти його не прийняв, він би не існував", - запевнила вона.

Зі слів Руслани, в ній досі дуже багато наївності і вона цим тішиться.

"Я засуєтлива, я ще замала для мудрості. Я не знаю, коли вона настане, але коли настане, я буду дуже суперкрута. Тому що для мене, для такої дзиґи стати мудрою, то я зможу очолити будь-які трендові соціальні рухи", - заявила співачка.

Артистка почувається 14-річкою, замалою для мудрості

Вона не приховує, що робить ін'єкції для блокування активної міміки обличчя. А от про уколи в губи, на які підбив її чоловік, Олександр Ксенофонтов, Руслана дуже пожалкувала.

"Дякуючи Саші і його ідіотській ідеї. Не знаю, нащо він захотів це зробити, йому хтось наговорив, нашептав, що в мене одна губа менша за іншу, давайте зробимо, рекламний трюк такий гарний буде, ой, дурне таке сталося. Я нила потім, стогнала: "Тепер то не моя губа". Вони там трошки зробили, вітаміни ввели, а в мене істерики було на мільярд грошей", - поділилася вона.

Артистка детально розказала про свою домашню б'юті-рутину.

"Встаєте зранку, студеною водою обливаєтеся, потім берете камінчики такі, маститеся гарним якимость карпатським кремом натуральним, робите собі дуже довго масаж камінчиками. Потім берете такі два шматочки льоду - можете заморозити як просту воду, так і травяні якісь заморозити - розтираєте. Вам будуть говорити, що це шкідливо для шкіри - не слухайте. Шкіра, вона має бути шкірою, має бути витривала, підтягнута. Берете потім деревяний патичок такий як бамбук. Робіть собі масаж, розтирайте бамбуком, він же такий гладесенький, він вам розгладжує все. В мене забирає ця історія десь кожного дня до години", - зазначила зірка.

Співачка демонструє Славі, як робити масаж бамбуковим патичком

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Руслана розповіла про численні спроби запліднення в пробірці та втрату ненародженої дитини.