Бігає по 20 км та їсть лише ввечері: 51-річна Руслана розказала про свій раціон та фізичні навантаження

Співачка Руслана Лижичко, яка нещодавно зізналася, про яку б'юті-процедуру вона жалкує, розповіла, як підтримує гарну фізичну форму.

На фізичні вправи в в 51-річної зірки йде 5-6 годин щодня, а їсть вона лише раз, причому ввечері.

Про це Руслана докладно розказала "Люкс ФМ".

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"Зранку я встаю й одразу обливаюся на вулиці холодною водою. У мене стоять уже заготовлені п'ять відер холодної, студеної води, яку я з вечора набираю, вона вже 4-6 градусів, бо стояла цілу ніч на вулиці і трошки підмерзає. Я обливаюся, потім іду робити такі дуже сильні розтирання й масажі", - поділилася артистка.

Зі слів Руслани, після цього вона до 10 хвилин проводить у надувному басейні, який стоїть надворі і вона в якому теж має температуру 4-6 градусів за Цельсієм.

"Потім я 20 км пробігаю по лісу, бо я живу біля лісу. Кожного дня 20 км. І співаю. Вертаюся, ще раз обливаюся хвилин п'ять", - розповіла вона.

Співачка загартовує своє тіло холодом

На силовий воркаут, з гантелями та обважнювачами на ногах, у Руслани йде дві години. Він полягає в тому, що вона танцює і співає.

"І п'ять-шість годин злітає на раз. І тільки ввечері, можливо, після сьомої-восьмої я починаю пити чорний чай із молоком. Я дуже люблю вівсяне молоко. А вже потім я обов'язково мушу зробити свій улюблений напій гарячий із томатів. Я дуже люблю, обожнюю гарячі томати. І потім я, може, з'їм якийсь салатик і чай із медом. І все. І так кожен день", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, Руслана, яка пережила численні невдалі спроби екстракорпорального запліднення та втратила одну вагітність, переконана, що колись таки стане мамою.