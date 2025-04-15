Сагайдачна вперше показала обличчя 4-місячної доньки. Фото

Марія Мельник - 15 квітня, 17:50

Акторка Анна Сагайдачна, яка чотири місяці тому народила донечку, наробили милих фото з нею.

У своєму Instagram актриса вперше засвітила обличчя своєї дівчинки.

"Яке майбутнє чекає на моїх дітей? Страшні часи, страшні події... Так хочеться захистити їх від усього лиха; так хочеться навчити любити, дружити, допомагати, не заздрити, плекати своє і не бажати чужого", - написала свої думки зірка.

Сагайдачна з донькою

Батька своєї 4-місячної доньки зірка досі не показувала


Сагайдачна з подругою і донькою

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Сагайдачна за кермом з донькою
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Нагадаємо, раніше Сагайдачна зізнавалася, чому досі не вийшла заміж за батька своєї доньки.

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