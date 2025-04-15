Сагайдачна вперше показала обличчя 4-місячної доньки. Фото
Акторка Анна Сагайдачна, яка чотири місяці тому народила донечку, наробили милих фото з нею.
У своєму Instagram актриса вперше засвітила обличчя своєї дівчинки.
"Яке майбутнє чекає на моїх дітей? Страшні часи, страшні події... Так хочеться захистити їх від усього лиха; так хочеться навчити любити, дружити, допомагати, не заздрити, плекати своє і не бажати чужого", - написала свої думки зірка.
Нагадаємо, раніше Сагайдачна зізнавалася, чому досі не вийшла заміж за батька своєї доньки.
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