"Обрізаємо себе під чужий розмір": Саліванчук у спідньому та панчохах посвітила формами на даху та поміркувала про свободу в стосунках

Анна Саліванчук святкує свою красу і сексуальність Усі фото @suprun_photo

40-річна акторка Анна Саліванчук, яка помітно схудла за останній час, потішила себе і прихильників відвертою фотосесією у спідньому.

Розлучена мама двох дітей показала в Instagram розкішне тіло та поміркувала про свободу у стосунках і те, як часто люди зменшують себе через недостатньо "велику" людину поруч.

"Людина повинна бути твого розміру. Не за зростом, не за вагою, навіть не за віком. А за внутрішнім масштабом. Коли ти зустрічаєш "маленьку" людину, яка постійно зменшує твою цінність, твої бажання, твої мрії - ти наче стискаєшся сама. Живеш у вузьких рамках, де твої крила - обрізані. Бо комусь затісно від твоєї свободи", - зазначила Анна.

Зірка схудла на 8 кіло і демонструє це у спідньому

"А твого розміру - це коли поруч із тобою не страшно бути собою. Коли тебе не просять зменшитися, щоб не злякати. Коли твої досягнення не викликають ревнощів, а твої сльози - насмішок. Це коли є простір бути великою, якою ти є насправді", - зауважила актриса.

Актриса поки не зустріла людину свого розміру

"Проблема в тому, що більшість звикли підлаштовуватися: схуднути для нього, мовчати для неї, менше хотіти, щоб не виглядати жадібною. Ми обрізаємо себе під чужий розмір - і втрачаємо власний. Тому перевір: людина поруч із тобою дає тобі дихати на повні груди чи стискає твоє серце в кулак? Бо справжня любов - це завжди про свободу♥️ А ти зараз поруч із тим, хто твого розміру?", - запитала Саліванчук.

Не варто обрізати свої крила заради когось - каже нам Саліванчук

Фото на вечірньому даху - це окрема магія

До речі, днями Саліванчук ділилася, яким хоче бачити чоловіка поруч із собою. Як відомо, з депутатом Олександром Божковим вона розлучилася навесні 2024-го.

В актриси є двоє синів від екса - 10-річний Гліб та 5-річний Микита.