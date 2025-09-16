За два місяці скинула 8 кілограмів: Саліванчук в обтислому спортлуці блиснула струнким тілом на тренуванні в залі. Фото

40-річна акторка Анна Саліванчук показала моменти свого тренування в залі та похизувалася схудненням.

В Instagram знаменитість опублікувала ролик, на якому у блакитних лосинах і декольтованому топі в тон попітніла на тренажерах. А ще вона розповіла, яку вагу їй вдалося скинути за два з половиною місяці.

"Зовсім скоро розкажу вам свій секретик. Які аналізи і що саме мені допомогло схуднути за 2,5 місяці на 8 кг", — написала вона.

Актриса попрацювала над м'язами спини Кадр з insta-сторіс

Зірка похвалилася сідницями в обтислому спортлуці

Анна блиснула стрункою фігуркою перед дзеркалом

Знаменитість виконала вправу з канатами, яка навантажує м'язи спини та плечі

А своєю спортивною фігуркою Саліванчук любить хвалитися в купальниках

Вона також попрацювала над зміцненням рук

Зазначимо, Анна частенько показує звіти зі спортзалу та хизується формами у спокусливих і декольтованих луках. А нещодавно вона у яскравому купальнику вітала себе з днем народження та в пікантних одежах посвітила бюстом.

Нагадаємо, акторка виховує двох синів, 9-річного Гліба, з яким піднялася на Говерлу, та 5-річного Нікіту, якому недавно влаштувала веселе свято. Якось ТаблоID ділився неочікуваними фактами про життя і творчість Саліванчук.