Саліванчук у сукні з ефектним декольте посвітила формами на сонячних фото в альтанці
40-річна акторка Анна Саліванчук захопила шанувальників новою зйомкою просто неба та поділилася своїми роздумами про мораль.
В Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких постала у силуетній білій сукні українського бренду з вирізом та ефектним декольте. Вона грайливо попозувала в альтанці й попритулялася до бильця.
"Діючи комусь "на зло", завжди і в першу чергу ви шкодите лише собі. Не бійтеся виділятися. Бути не таким, як усі, — не означає бути поганим. Тримайтесь далі від гніву — він заподіює біль тільки вам", — написала зірка.
У своєму блозі Саліванчук частенько показує ефектні зйомки у спокусливих образах та в коротеньких сукнях. А ще вона хвалилася звабливими формами у різних купальниках та в лосинах показувала своє тренування в залі.
Нагадаємо, Анна є мамою двох хлопчиків: 9-річного Гліба, з яким недавно підкорила Говерлу, та 5-річного Нікіти, якого першого вересня вітала з подвійним святом. З батьком своїх дітей, депутатом Олександром Божковим зірка розірвала шлюб у 2023-му.
Якось ТаблоID описував цікаві та неочікувані факти з життєпису актриси.