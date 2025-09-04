Саліванчук у сукні з ефектним декольте посвітила формами на сонячних фото в альтанці

40-річна акторка Анна Саліванчук захопила шанувальників новою зйомкою просто неба та поділилася своїми роздумами про мораль.

В Instagram знаменитість опублікувала фото, на яких постала у силуетній білій сукні українського бренду з вирізом та ефектним декольте. Вона грайливо попозувала в альтанці й попритулялася до бильця.

"Діючи комусь "на зло", завжди і в першу чергу ви шкодите лише собі. Не бійтеся виділятися. Бути не таким, як усі, — не означає бути поганим. Тримайтесь далі від гніву — він заподіює біль тільки вам", — написала зірка.

Акторка похвалилася апетитними формами Фото baki.anastasia

Анна продемонструвала свою елегантність з гілочкою квітів у руці

Знаменитість показала свої жіночні вигни у сукні з прозорими вставками

Саліванчук блиснула підтягнутими сідницями на природі

Зірка грайливо закинула ніжку для вдалого кадру

Анна засвітила пишний бюст під сонячними променями

Актриса похизувалася стрункими ніжками на лавці

"Якщо ви маєте рацію, вам не потрібно злитися! А якщо ви помиляєтеся, то ви не маєте ніякого права сердитися! Терпіння в сім'ї — це любов! Терпіння до інших — це повага! Терпіння до себе — це впевненість! Терпіння до Бога — це віра", — додала вона до своїх роздумів

У своєму блозі Саліванчук частенько показує ефектні зйомки у спокусливих образах та в коротеньких сукнях. А ще вона хвалилася звабливими формами у різних купальниках та в лосинах показувала своє тренування в залі.

Нагадаємо, Анна є мамою двох хлопчиків: 9-річного Гліба, з яким недавно підкорила Говерлу, та 5-річного Нікіти, якого першого вересня вітала з подвійним святом. З батьком своїх дітей, депутатом Олександром Божковим зірка розірвала шлюб у 2023-му.

Якось ТаблоID описував цікаві та неочікувані факти з життєпису актриси.