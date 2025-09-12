Бохо, обтисле міні та яскраве боді: наречена Роналду вигуляла грайливі луки у нічному Нью-Йорку. Фото

Наречена капітана та нападника саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес поділилася моментами своєї поїздки до Нью-Йорку.

В Instagram обраниця спортсмена опублікувала добірку ефектних фото, на яких постала на вулицях міста у різних коротеньких луках. А ще вона у бірюзовому комбінезоні блиснула стегнами на підвіконні в готелі.

Джорджина похвалилася спокусливими формами біля віконця Фото instagram

Модель в обтислій кофтині та спідничці в стилі бохо прогулялася вулицями

Ще один аутфіт нагадував офісну естетику

Родрігес похизувалася апетитними сідницями в обтислому міні

У корсеті обраниця Кріштіану прогулялася нічним Нью-Йорком

Джорджина продемонструвала підтягнуте тіло, над яким активно працює у спортзалі

І показала нічні краєвиди мегаполіса

Як можна не скуштувати морозиво у Нью-Йорку?

Поцілунки для підписників

Нещодавно Джорджина продемонструвала два ефектних луки на Венеційському кінофестивалі. А минулого разу у Нью-Йорку вона вигулювала дуже короткий образ та обтислу сукенцю. Також зірка спокусливо вигиналась у лосинах і показувала бюст у пікантній сукні.

Як відомо, Роналду та його кохана разом виховують п'ятьох дітей: 15-річного Кріштіану-молодшого та 8-річних Матео і Еву, народжених сурогатною мамою. А також вони мають двох спільних крихіток: 7,5-річну Алану й 3-річну Беллу, яка мала народитися з братом, але, на жаль, він трагічно помер.