"Найкрасивіша жінка" Демі Мур у золотому міні оголила ноги для глянцю та розповіла про катування свого тіла. Фото
Американська акторка Демі Мур, яка нещодавно отримала чимало нагород за свою роль у боді-хорорі "Субстанція" та потрапила до топ-100 за версією Time, стала головною героїнею нового випуску журналу People.
Видання назвало 62-річну знаменитість "Найкрасивішою жінкою у світі – 2025". Вона також знялася для обкладинки й дала особисте інтерв'ю.
Під час фотосесії Мур попозувала в елегантних максісукнях, що оголювали спину, блискучому міні та різноманітних костюмах світлих кольорів.
Демі згадала пологи своєї дочки Румер і народження онуки Луетти Айлі Томас.
"Румер народжувала вдома. Був момент, коли я подумала: "Боже, я не знаю, чи вона зробить це", ніби у неї інший больовий поріг, ніж у мене. Але бачити, як вона знаходить власну силу й зосередженість, було справді надзвичайним і прекрасним моментом", — розповіла вона.
До речі, від свого колишнього чоловіка, голлівудського актора Брюса Вілліса акторка має ще двох доньок: Таллулу і Скаут. Попри розлучення вони продовжили разом виховувати дітей. Мур також підтримує екскоханого після того, як йому поставили діагноз лобно-скроневої деменції.
"Незалежно від того, якими були наші стосунки, ми залишалися сім'єю в різних формах. Наші діти є нашим пріоритетом і це ніколи не змінювалося", — поділилася зірка в інтерв'ю.
Нещодавно уся родина вітала Вілліса з його 70-річчям. А ще Демі розповідала, як вони будували стосунки після розлучення.
Зазначимо, Мур полюбляє розкішні виходи на хідник. Не так давно вона показувалась у сатині з декольте та срібному аутфіті на урочистих заходах.
Також ТаблоID згадував цікаві факти з життя актриси і труднощі, з якими вона зіткнулася.