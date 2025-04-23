"Найкрасивіша жінка" Демі Мур у золотому міні оголила ноги для глянцю та розповіла про катування свого тіла. Фото

Американська акторка Демі Мур, яка нещодавно отримала чимало нагород за свою роль у боді-хорорі "Субстанція" та потрапила до топ-100 за версією Time, стала головною героїнею нового випуску журналу People.

Видання назвало 62-річну знаменитість "Найкрасивішою жінкою у світі – 2025". Вона також знялася для обкладинки й дала особисте інтерв'ю.

Під час фотосесії Мур попозувала в елегантних максісукнях, що оголювали спину, блискучому міні та різноманітних костюмах світлих кольорів.

Акторка ефектно попозувала на оксамитовому килимі Усі фото @gregswalesart

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Мур порівняла своє ставлення до власного тіла раніше і зараз: "Я катувала себе. Такі божевільні речі, як їзда на велосипеді 42 кілометри. Все тому, що я надавала великого значення тому, як я виглядаю зовні. Я думаю, що найбільша різниця сьогодні полягає в тому, що мені важливіше загальне здоров'я, довголіття та якість життя. Думаю, я стала більш м'якою до себе. Раніше я була такою суворою і мала набагато більш антагоністичні стосунки зі своїм тілом. І прямо скажемо, я насправді карала себе".

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Демі згадала пологи своєї дочки Румер і народження онуки Луетти Айлі Томас.

"Румер народжувала вдома. Був момент, коли я подумала: "Боже, я не знаю, чи вона зробить це", ніби у неї інший больовий поріг, ніж у мене. Але бачити, як вона знаходить власну силу й зосередженість, було справді надзвичайним і прекрасним моментом", — розповіла вона.

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Мур млосно полежала на підлозі для фото в журналі

Знаменитість вже з'являлася в різнокольорових луках

Актриса знову продемонструвала свою елегантність

До речі, від свого колишнього чоловіка, голлівудського актора Брюса Вілліса акторка має ще двох доньок: Таллулу і Скаут. Попри розлучення вони продовжили разом виховувати дітей. Мур також підтримує екскоханого після того, як йому поставили діагноз лобно-скроневої деменції.

"Незалежно від того, якими були наші стосунки, ми залишалися сім'єю в різних формах. Наші діти є нашим пріоритетом і це ніколи не змінювалося", — поділилася зірка в інтерв'ю.

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Час від часу знаменитість можна помітити в діловому стилі

Нещодавно уся родина вітала Вілліса з його 70-річчям. А ще Демі розповідала, як вони будували стосунки після розлучення.

Зазначимо, Мур полюбляє розкішні виходи на хідник. Не так давно вона показувалась у сатині з декольте та срібному аутфіті на урочистих заходах.

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