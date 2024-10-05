58-річна Хаєк у вишитому міні попозувала під пекучим сонцем коло кактусів. Фото
Мексиканська акторка Сальма Хаєк, яка нещодавно підкорювала Париж екстравагантними ріжками, попозувала біля кактусів під пекучим сонечком.
Світлинами зірка поділилася у своєму Instagram.
На кадрах 58-річна Хаєк позує біля кактусів у чорному платті з вишивкою. Також акторка приміряла довге легке біле плаття з яскравими рюшами.
"Чудово, я сяю так яскраво, як Сонце", - написала Сальма.
Нагадаємо, нещодавно єдина донька Сальми Хаєк, Валентина Палома відсвяткувала своє 17-річчя. Зіркова матуся привітала свою донечку архівними фото.
Як відомо, наприкінці вересня Хаєк зі своїм чоловіком, мільярдером Франсуа-Арі покрасувалася на Тижні моди у Парижі.
Приєднуйтесь до дискусії