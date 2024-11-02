"Імпровізувати як професіонал": Хаєк в ефектному міні на шоу дала урок з танців з пітоном на шиї. Відео

Фото з Instagram Сальми Хаєк

Голлівудська акторка Сальма Хаєк, яка любить попозувати у стильних образах, відвідала шоу Джимі Феллона. Зірка прийшла на студію у ефектному міні.

Світлинами Хаєк поділилася у своєму Instagram.

На зйомку шоу Сальма обрала коротеньку чорну сукню з драпуванням та довгими рукавами. Свій образ вона доповнила високими чоботами на масивній підошві та прикрасами.

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"Просто ще одна ніч з Джимі Феллоном. За те, щоби впоратися з сюрпризами та імпровізувати, як професіонал", - написала вона.

Хаєк навчила ведучого танцювати зі змією

Вбрання чудово підкреслило тендітну фігуру акторки

Фото з Instgaram Сальми Хаєк

Здається, одим із сюрпризів був величезний пітон. У ході шоу Феллон згадав сцену із фільму "Від заходу до світанку", у якій Хаєк танцювала з пітоном на шиї.

Джимі запитав, чи важко було танцювати зі змією, на що Хаєк відповіла, що вона імпровізувала. Пізніше вона змусила імпровізувати й ведучого з пітоном, щоправда цього разу змія була не справжньою.

Нагадаємо, на Паризькому тижні моди Сальма Хаєк у чорному з голови до ніг епатувала стильними ріжками.

Як відомо, нещодавно Хаєк та Крус потрималася за руки на червоній доріжці.