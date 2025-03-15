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58-річна Хаєк у мереживному комбінезоні вразила розтяжкою та зізналася, чи почувається сексуальною. Фото

Юлія Леськова - 15 березня, 12:43
Сальма Хаєк позує для фото
Фото Claire Rothstein

58-річна мексиканська акторка Сальма Хаєк знялася для модного журналу Marie Claire у неймовірних образах та розповіла, чи досі почувається сексуальною.

Сальма попозувала у чорному напівпрозорому комбінезоні з мереживом на тлі червоних оксамитових завіс, приміряла білу сукню-пальто з об'ємним коміром, а також зазнімкувалася у корсеті, шкірянці та спідні.

В інтерв'ю Хаєк зазначила, що їй подобається те, як змінилося ставлення до жінок старшого віку у Голлівуді.


"Був час, коли я була сексуальною дівчиною, але, слава Богу, прийшов вік і дав мені можливість спробувати інші "території". Хоча я все ще сексуальна, і я це приймаю", - сказала акторка.

Сальма Хаєк наробила стильних фото

Хаєк у мінісукні попозувала на шкіряному дивані

Фото Claire Rothstein

Сальма додала, що має ще одне покликання - нагадувати жінкам, що після досягнення певного віку вони не є "одноразовими" у будь-якій галузі.

"Ми повинні боротися з цим усіма можливими способами", - зазначила вона.

Сальма Хаєк на дивані наробила фото

Сальма попозувала на червоному тлі

Фото Claire Rothstein
Сальма Хаєк показала нові фото

В інтерв'ю акторка зізналася, що дуже гнучка... здається, не збрехала

Фото Claire Rothstein
Сальма Хаєк попозувала для глянцю
Фото Claire Rothstein

Якось на шоу Сальма Хаєк дала ведучому майстерклас, як сексуально станцювати з пітоном на шиї.

А от своє 58-річчя акторка відсвяткувала на яхті і показала сміливі фото у купальнику. 

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сальма хаєк
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