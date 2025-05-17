58-річна Хаєк показала більше фото з гарячої зйомки у бікіні для спортивного глянцю
58-річна мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк показала нові кадри з гарячої зйомки у бікіні для спортивного глянцю Sports Illustrated Swimsuit.
Хаєк запостила ще більше фото зі зйомки у Мехіко, де вона приміряла різні купальники.
"Дякую за одну з найвеселіших зйомок у моєму житті та за виконання мого бажання провести її у Мехіко", - написала Сальма.
Також зірка поділилася кадрами з вечірки, яку влаштувала команда спортивного глянцю.
До речі, наприкінці квітня цього року Сальма у купальнику та без мейку наробила спокусливих фото у бікіні.
Також вона на одній зі зйомок хвалилася своєю розтяжкою у мереживному комбінезоні.
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