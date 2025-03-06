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Хаєк у мереживі та з начосом попозувала з чоловіком і дочкою на виставці в Парижі. Фото

Карина Тімкова - 6 березня, 17:45

Мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк разом із сім’єю відвідала відкриття паризької виставки "Corps et Ames" ("Тіла та душі").

На заході 58-річна зірка з’явилася разом із 62-річним чоловіком, мільярдером Франсуа-Анрі Піно, їхньою спільною 17-річною донькою Валентиною Паломою і 24-річною падчеркою Матильдою.

Кадрами сімейної прогулянки Сальма поділилася в Instagram, висловивши захоплення подією та можливістю зустрітися з видатними художниками.

Сальма Хаєк у розкішному луці відвідала виставку у Парижі

Зірка полюбляє елегантні та вишукані образи


Для виходу у світ акторка обрала чорну сукню на запах з мереживними рукавами від Yves Saint Laurent, доповнивши образ сережками, масивною підвіскою і червоною помадою. Зачіску Сальма обрала незвичну, з пишним начосом чубчика.

Її чоловік, голова групи компаній Kering, яка володіє брендами Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga та іншими, віддав перевагу класичному темно-синьому костюму.

Сальма Хаєк та Франсуа-Анрі Піно відвідали виставку в Парижі

Акторка з усмішкою попозувала біля чоловіка

Фото з Instagram
Сальма Хаєк попозувала на світському заході з донькою

Донька Сальми з'явилася у чорному костюмі та білій кофтині

Сальма Хаєк попозувала з чоловіком, донькою і падчеркою

Донька Франсуа-Анрі від передніх стосунків вбралася у сірий костюм

Хаєк у вишуканій сукні з мережива прибула у Париж

Хаєк зізналася, що була щаслива стати частиною культурної події Франції та роздивитися відомі витвори мистецтва

Нагадаємо, Сальма і Франсуа-Анрі одружилися у 2009 році. Окрім доньок, у мільярдера є позашлюбний син Огаст від супермоделі Лінди Євангелісти. Хаєк навіть публічно вітала хлопця з днем народження.

До речі, подружжя не вперше відвідує культурні заходи у Парижі. А їх єдина спільна дитина Валентина якось з'являлася на червоній доріжці разом із мамою.

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