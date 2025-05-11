Хаєк рідкісним фото з мамою привітала її зі святом

Фото з Instagram Сальми Хаєк

58-річна мексиканська та американська акторка Сальма Хаєк з нагоди Дня матері показала рідкісне фото зі своєю мамою.

"Щасливого дня матері, мамо. І всіх мам у світі, які святкують. Дякую вам за силу, мудрість і нескінченну любов, яку ви вливаєте у наше життя. Люблю вас усім серцем", - написала Сальма.

Сальма похвалилася своєю мамою

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До речі, Сальма Хаєк і сама мама - у неї та її чоловіка, мільярдера Франсуа-Анрі Піно є спільна 17-річна дочка Валентина Палома. На початку березня сімейство позувало на паризькій виставці.

Також у Сальми хороші стосунки з сином свого чоловіка від моделі Лінди Євангелісти, 18-річним Огі.