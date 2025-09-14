"Моя магія і моє диво": Дімопулос кумедними кадрами привітла донечку з 6-річчям

Екс-"ВІА Гра", а нині інфлюенсерка Санта Дімопулос ніжними словами привітала свою донечку Софію з 6-річчям та показала кумедні кадри з нею.

"Моя люба, ти - моє світло і мій всесвіт! Ти прийшла в цей світ з посмішкою, яка змінює повітря навколо і робить його чистішим, яскравішим, легшим. З першої миті я знала: в тобі живе особлива сила, місія, яка набагато більша за нас обох", - написала Санта.

Донька Санти Дімопулос у ресторані

Дімопулос зазначила, що сміх доньки змінив все для неї


Вона також зазначила, що донька для неї вчитель та натхнення.

"Ти - моє натхнення, мій мотиватор, мій найчесніший вчитель! Завдяки тобі я стала сильнішою, мудрішою і м'якшою. Ти вмієш одним поглядом нагадувати мені, заради чого варто жити. Кожен твій сміх - це музика, кожен крок поруч з тобою - свято. За всі ці роки я жодного разу не підняла на тебе голос, тому що любов до тебе не залишає в серці місця для гніву", - наголосила Дімопулос.

Санта Дімопулос обіймає дочку

Санта привітала донечку кумедними кадрами

Блогерка пообіцяла доні, що завжди буде поруч, аби оберігати її.

"Я хочу, щоб твоє життя було красивою подорожжю, де буде радість, спокій і гармонія. А я обіцяю йти поруч, щоб підтримувати, берегти і нагадувати тобі: ти здатна на все! Ти - моя магія і моє диво. Моє життя і моя нагорода. І коли ти виростеш і прочитаєш ці рядки - знай: для мене ти завжди будеш тим самим сміхом, який робить світ кращим", - підсумувала вона. 

Санта з донькою катаються містом
Скріншот з Instagram Санти Дімопулос
Санта Дімопулос з дочкою на фото

Санта присвятила донечці ніжний пост

Нагадаємо, Санта нещодавно похвалилася своєю донечкою на занятті зі стретчингу

До слова, з батьком Софії, бізнесменом Ігорем Кучеренком блогерка розлучилася минулого року

Як відомо у Санти є старший син від Андрія Джеджули - 16-річний Даніель, який наразі проживає з батьком у Києві. 

