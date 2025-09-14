"Моя магія і моє диво": Дімопулос кумедними кадрами привітла донечку з 6-річчям

Фото з Instagram Санти Дімопулос

Екс-"ВІА Гра", а нині інфлюенсерка Санта Дімопулос ніжними словами привітала свою донечку Софію з 6-річчям та показала кумедні кадри з нею.

"Моя люба, ти - моє світло і мій всесвіт! Ти прийшла в цей світ з посмішкою, яка змінює повітря навколо і робить його чистішим, яскравішим, легшим. З першої миті я знала: в тобі живе особлива сила, місія, яка набагато більша за нас обох", - написала Санта.

Дімопулос зазначила, що сміх доньки змінив все для неї

Вона також зазначила, що донька для неї вчитель та натхнення.

"Ти - моє натхнення, мій мотиватор, мій найчесніший вчитель! Завдяки тобі я стала сильнішою, мудрішою і м'якшою. Ти вмієш одним поглядом нагадувати мені, заради чого варто жити. Кожен твій сміх - це музика, кожен крок поруч з тобою - свято. За всі ці роки я жодного разу не підняла на тебе голос, тому що любов до тебе не залишає в серці місця для гніву", - наголосила Дімопулос.

Санта привітала донечку кумедними кадрами

Блогерка пообіцяла доні, що завжди буде поруч, аби оберігати її.

"Я хочу, щоб твоє життя було красивою подорожжю, де буде радість, спокій і гармонія. А я обіцяю йти поруч, щоб підтримувати, берегти і нагадувати тобі: ти здатна на все! Ти - моя магія і моє диво. Моє життя і моя нагорода. І коли ти виростеш і прочитаєш ці рядки - знай: для мене ти завжди будеш тим самим сміхом, який робить світ кращим", - підсумувала вона.

Скріншот з Instagram Санти Дімопулос

Санта присвятила донечці ніжний пост

Нагадаємо, Санта нещодавно похвалилася своєю донечкою на занятті зі стретчингу.

До слова, з батьком Софії, бізнесменом Ігорем Кучеренком блогерка розлучилася минулого року.

Як відомо у Санти є старший син від Андрія Джеджули - 16-річний Даніель, який наразі проживає з батьком у Києві.