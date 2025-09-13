Дімопулос похвалилася 5-річною дочкою в акробатичній позі на стретчингу

Фото з Instagram Санти Дімопулос

Колишня "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка тепер займається жіночими ретритами, похвалилася своєю донечкою Софією.

Санта показала свою 5-річну дочку у шкільній формі в авто та серед магазину з шкільними рюкзаками.

Також Дімопулос зазнімкувала дівчинку на занятті зі стретчингу.

"8.15 - заняття з стретчингу для Софі та мами", - написала Санта.

Санта зазнмікувала дочку в машині

"Мій котик коханий", - написала Санта про доньку

І мати, і донька займаються стретчингом з самісінького ранку

Нагадаємо, наприкінці серпня Санта Дімопулос разом зі своєю подругою відпочивали на Ібіці, тож колишня співачка активно ділилася контентом з підписниками.

Також вона якось розповідала про види спорту, якими займається й хвалилася шпагатом маленької доньки.