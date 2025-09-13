Дімопулос похвалилася 5-річною дочкою в акробатичній позі на стретчингу
Колишня "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка тепер займається жіночими ретритами, похвалилася своєю донечкою Софією.
Санта показала свою 5-річну дочку у шкільній формі в авто та серед магазину з шкільними рюкзаками.
Також Дімопулос зазнімкувала дівчинку на занятті зі стретчингу.
"8.15 - заняття з стретчингу для Софі та мами", - написала Санта.
Нагадаємо, наприкінці серпня Санта Дімопулос разом зі своєю подругою відпочивали на Ібіці, тож колишня співачка активно ділилася контентом з підписниками.
Також вона якось розповідала про види спорту, якими займається й хвалилася шпагатом маленької доньки.
Приєднуйтесь до дискусії