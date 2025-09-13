Дімопулос похвалилася 5-річною дочкою в акробатичній позі на стретчингу

Юлія Леськова - 13 вересня, 15:00
Санта Дімопулос позує для фото
Фото з Instagram Санти Дімопулос

Колишня "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка тепер займається жіночими ретритами, похвалилася своєю донечкою Софією. 

Санта показала свою 5-річну дочку у шкільній формі в авто та серед магазину з шкільними рюкзаками. 

Також Дімопулос зазнімкувала дівчинку на занятті зі стретчингу. 


"8.15 - заняття з стретчингу для Софі та мами", - написала Санта. 

Санта Дімопулос показала 5-річну дочку
Санта зазнмікувала дочку в машині
Санта Дімопулос похвалилася дочкою

"Мій котик коханий", - написала Санта про доньку

Санта Дімопулос показала дочку на стрейчингу

І мати, і донька займаються стретчингом з самісінького ранку

Нагадаємо, наприкінці серпня Санта Дімопулос разом зі своєю подругою відпочивали на Ібіці, тож колишня співачка активно ділилася контентом з підписниками. 

Також вона якось розповідала про види спорту, якими займається й хвалилася шпагатом маленької доньки

дімопулос
