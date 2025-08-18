Вся в маму: Дімопулос показала, яких шпагатів навчилася її 5-річна донька

38-річна колишня співачка, коучка та інфлуенсерка Санта Дімопулос зі своєю 5-річною дочкою Софією нерідко балують підписників спільним контентом.

Цього разу блогерка показала, як в компанії дівчинки зробила розтяжку.

Донька Санти змалку знає, що таке спорт

Дівчинка легко сідає у шпагат

І вміє навіть робити шпагат у повітрі

Нагадаємо, з батьком Софії, бізнесменом Ігорем Кучеренком Санта розлучилася минулого року.

Також у знаменитості є 16-річний син Даніель від шоумена Андрія Джеджули.

Як відомо, Софія тривалий час займалася гімнастикою. Однак окрім спорту мама з донькою проводять час разом і на б'юті-процедурах.