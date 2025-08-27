"Колосальний рівень енергії": Дімопулос вразила видами спорту, якими займається, та розповіла, як змінила ставлення до нього. Фото

Санта Дімопулос повгиналась у бікіні та заговорила про свої тренування і чи має коханого Фото instagram

38-річна колишня співачка, коучка та інфлуенсерка Санта Дімопулос вирішила поспілкуватися з підписниками й відповісти на їхні запитання.

У зірки поцікавилися, як часто вона займається спортом. Як виявилося, на відпочинку ексспівачка ходить у зал 2-4 рази на тиждень, але в інші дні ця кількість збільшується:

"У Дубаї у мене 5-6 тренувань на тиждень, іноді навіть по два на день. І це не завжди зал. Пілатес, танці, йога, біг, хайкінг, теніс. Я чергую навантаження, щоб тіло не звикало і мені було цікаво".

Санта доповнила свою сторіс ефектною фотографією, на якій лежить біля басейну у бікіні та прозорому мокрому топі Фото instagram

"Але тут дуже важливо додати: я більше не тренуюся заради гонки за формою, як раніше. Зараз мій спорт про енергію, силу і любов до себе. Я ніколи не відчувала такого колосального рівня енергії та такої гармонії з тілом. Форма стала не метою, а природним наслідком правильного ставлення до себе і поваги до своїх ресурсів", — додала коучка.

"А такої форми, як зараз, у мене не було навіть на чемпіонаті світу з фітнесу понад 10 років тому, в якому я перемогла", — похвалилася вона Фото instagram

Також фанатам було цікаво, чи зустрічається з кимось Дімопулос, на що вона не дала конкретної відповіді:

"Навколо мене чимало цікавих і успішних чоловіків. Але партнер для мене не є метою, статусом, гаманцем чи гарною картинкою. Це все дуже просто. Для мене важливо, щоб мій чоловік збігався зі мною в глибині та силі, тоді два світи підсилюватимуть один одного, а не руйнуватимуть. Таких збігів буває мало в житті, але на менше я вже не згодна".

Інфлуенсерка натякнула, що не перебуває у стосунках і не має коханого

Нагадаємо, Санта є мамою двох дітей: 5,5-річної Софії від ексчоловіка, бізнесмена Ігоря Кучеренка та 16-річного Даніеля від шоумена Андрія Джеджули. З донечкою вона обожнює весело проводити час і знімати її в милих луках. А ось первісток зірки живе з татом в Україні, але весною приїжджав до мами на канікули в Дубаї.

До речі, нещодавно Дімопулос покрасувалась у шовковій сукні з декольте на своєму святі та похвалилася фігурою у купальнику. Окрім цього, вона влаштовує ретрити і практики для розслаблення.