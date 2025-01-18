Дімопулос в анімалістичному бікіні поскаржилася на погоду у Дубаї. Фото
Колишня співачка Санта Дімопулос у своєму Instagram пожалілася на погоду у Дубаї та похвалилася струнким тілом у купальнику.
Дімопулос зазнімкувалася у чорно-білому бікіні з принтом зебри.
"З такою погодою у купальнику тільки вдома ходити", - написала вона.
До речі, у грудні минулого року Санта Дімопулос показала, як святкує з подругами Різдво у Дубаї.
А ще раніше Санта хизувалася підтягнутою фігурою на відпочинку на Мальдівах.
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