Дімопулос в анімалістичному бікіні поскаржилася на погоду у Дубаї. Фото

Фото з Instagram Санти Дімопулос

Колишня співачка Санта Дімопулос у своєму Instagram пожалілася на погоду у Дубаї та похвалилася струнким тілом у купальнику.

Дімопулос зазнімкувалася у чорно-білому бікіні з принтом зебри.

"З такою погодою у купальнику тільки вдома ходити", - написала вона.

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Щоб мати таке тіло, Санта регулярно займається у спортзалі

До речі, у грудні минулого року Санта Дімопулос показала, як святкує з подругами Різдво у Дубаї.

А ще раніше Санта хизувалася підтягнутою фігурою на відпочинку на Мальдівах.