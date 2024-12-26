Дімопулос у блискучій сукні показала своє дубайське Різдво з подружками
Колишня співачка Санта Дімопулос наробила різдвяних фото біля ялинки у Дубаї.
На фото 37-річна блогерка у блакитній сукні посвітила засмаглим декольте і показала, як святкували жіночим колективом.
"Щасливого Різдва, друзі. Такі моменти роблять сезон чарівним", - написала Санта.
Нагадаємо, щоби мати чудову Дімопулос експериментує з різними видами спорту, а під час тренувань не шкодує себе.
Раніше співачка показувала, як займається з гігантським колесом та висіла на цікавому тренажері.
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