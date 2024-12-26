Дімопулос у блискучій сукні показала своє дубайське Різдво з подружками

Колишня співачка Санта Дімопулос наробила різдвяних фото біля ялинки у Дубаї.

На фото 37-річна блогерка у блакитній сукні посвітила засмаглим декольте і показала, як святкували жіночим колективом.

"Щасливого Різдва, друзі. Такі моменти роблять сезон чарівним", - написала Санта.

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Щоб мати таку чудову форму, Санта тренується 6 разів на тиждень

Блогерка вже котрий рік святкує у теплих краях

До речі, Санта ніколи не відмовить собі у смачних вуглеводах

Блогерка зустрічала свята з подругами, зокрема з володарка звання "Міс Україна Всесвіт"-2015 Анною Вергельською

Нагадаємо, щоби мати чудову Дімопулос експериментує з різними видами спорту, а під час тренувань не шкодує себе.

Раніше співачка показувала, як займається з гігантським колесом та висіла на цікавому тренажері.