Дімопулос у спідньому показалася у кріокамері з температурою -83 градуси
Колишня співачка Санта Дімопулос здивувала своїх підписників в Instagram і показалася у кріокамері.
Санта в бюстгальтері та трусиках стояла у ній при температурі -83 градуси.
"Заморожена, але все ще приношу тепло", - написала вона.
До речі, тенісистка Еліна Світоліна також побувала у кріокамері.
Як відомо, Санта Дімопулос якось показала своє складне тренування і закликала фоловерів не шукати легких шляхів.
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