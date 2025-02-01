Дімопулос у спідньому показалася у кріокамері з температурою -83 градуси

Фото з Instagram Санти Дімопулос

Колишня співачка Санта Дімопулос здивувала своїх підписників в Instagram і показалася у кріокамері.

Санта в бюстгальтері та трусиках стояла у ній при температурі -83 градуси.

"Заморожена, але все ще приношу тепло", - написала вона.

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Здається, Санта вирішила спробувати щось нове для себе

А ви би ризикнули зайти у камеру з такою низькою температурою?

Скріншот з Instagram Санти Дімопулос

До речі, тенісистка Еліна Світоліна також побувала у кріокамері.

Як відомо, Санта Дімопулос якось показала своє складне тренування і закликала фоловерів не шукати легких шляхів.