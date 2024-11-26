Дімопулос у вечірній сукні оголила спину на розкішному святі Вергельської в Дубаї. Фото

Іменинниця Анна Вергельська в Дубаї

25-го листопада володарка звання "Міс Україна Всесвіт"-2015 Анна Вергельська з розмахом відзначила своє 36-річчя в Дубаї.

Модель і видавчиня зібрала на свято усіх своїх подруг та влаштувала ціле дійство з танцями, шоу та іншими розвагами.

Серед гостей була і подруга Анни, колишня співачка, а нині коуч Санта Дімопулос, яка показала фрагменти свята і себе на ньому.

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Дімопулос у Дубаї веде доволі світський спосіб життя

До речі, на вечірці був дрескод: усі дівчата вдягнулися в чорні сукні з оголеними спинами та плечима.

Окрім Дімопулос, на дні народження Вергельської була також ще одна міс - Єлизавета Ястремська (на фото коло Санти зліва)

Дівчат розважали місцеві чоловіки на конях

Також були національні танці, теж у виконанні чоловіків

Вергельська та її подруги

Нагадаємо, два роки тому Вергельська влаштувала собі день народження в вигляді костюмованого чаювання в Версалі. Дімопулос тоді теж була.