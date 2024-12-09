Дімопулос головою донизу повисіла на незвичному тренажері

Марія Мельник 9 грудня, 15:30
Дімопулос у костюмі - фото
фото з Instagram

Екс-"ВІА Гра" і блогерка Санта Дімопулос, яка є затятою прихильницею спорту, розказала, як урізноманітнює його.

Цього разу 37-річна блогерка показала вправу на незвичному тренажері і розповіла про його функцію.

"Pravilо - це тренажер, призначений для симетричного розтягування тіла в горизонтальній площині. Він знімає компресійну напругу з хребта, рівномірно розподіляючи її на всю опорно-рухову систему. Після тренування — саме те, що потрібно", - пояснила ексспівачка.


Дімопулос головою донизу

Такий тренажер підходить людям, які хочуть покращити поставу, спортсменам для розтяжки й відновлення після травм і тим, хто страждає від болю в спині чи гіподинамії

Pravilo також використовується в реабілітаційних програмах і методиках оздоровлення

Pravilo також використовується в реабілітаційних програмах і методиках оздоровлення

Як відомо, Дімопулос перепробувала чимало видів спорту, а під час тренувань не шкодує себе. Раніше співачка показувала, як займається з гігантським колесом та закликала не шукати легких шляхів.

До речі, хист до спорту мами унаслідувала і її 5-річна донька Софія.

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дімопулос
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