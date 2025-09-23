"Лінива жопка": Саша Бо у стрінгах показала, як качає сідниці без тренування

Блогерка Саша Бо знайшла спосіб підкачати м'язи сідниць, не тренуючись з вагою у залі. 

Як показала багатодітна красуня в сторіс, вона просто ходить на електромагнітну стимуляцію, де треба лише лежати, поки спеціальний гаджет качає твої сідниці. 

А ще Саша записала відео, де продемонструвала свої улюблені вправи для красивої осанки. 

Коли нема сил чи бажання тренуватися, можна просто полежати на приємній процедурі

Саша Бо і стрінгах засвітила дупцю

А це Саша показала результат

Саша Бо заселфилася в спідньому

Селфі анфас блогерка теж не забула зробити

До речі, ще навесні 30-річна Олександра казала, що їй не личить бути худою і вона хоче набрати об'єму завдяки спорту. А в серпні блогерці зробили операцію - зашили діастаз

