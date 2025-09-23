"Лінива жопка": Саша Бо у стрінгах показала, як качає сідниці без тренування
Блогерка Саша Бо знайшла спосіб підкачати м'язи сідниць, не тренуючись з вагою у залі.
Як показала багатодітна красуня в сторіс, вона просто ходить на електромагнітну стимуляцію, де треба лише лежати, поки спеціальний гаджет качає твої сідниці.
А ще Саша записала відео, де продемонструвала свої улюблені вправи для красивої осанки.
До речі, ще навесні 30-річна Олександра казала, що їй не личить бути худою і вона хоче набрати об'єму завдяки спорту. А в серпні блогерці зробили операцію - зашили діастаз.
