"Більше, ніж чоловік": Саша Бо ніжно привітала коханого з 30-річчям та показала його у своїх обіймах

Блогерка Саша Бо показала ніжні фото зі своїм чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським та привітала його з 30-річчям.

"Вітаю в клубі 30-річних, моя любов. Ти більше, ніж чоловік. Спочатку ти був мені другом. Потім, як рідним братом. Згодом це переросло у справжнє доросле, свідоме і віддане кохання", - написала Саша.

До речі, на початку серпня блогерка перенесла операцію на животі й замилувала, як Платон годував її з ложечки

В липні Саша Бо показала ніжність на фото з коханим

Блогерка зазначила, що коханий переписав її сценарій життя.

"Ти переписав сценарій мого життя на досконалий, тому я до кінця життя відповідатиму взаємністю! Головне, щоб ти здоровим був, а в іншому, ти знаєш, я завжди буду підтримкою і за будь-який двіж! З днем народження", - додала вона.

Парочка влаштувала фотосесію у стилі 90-х

Нагадаємо, днями Саша Бо здивувала своїх підписників новою зачіскою та луком у стилі 90-х.

Як відомо, у Саші та Платона є спільна донечка Віра. Також блогерка має двох синів від першого шлюбу: Данила та Євгена.