Саша Бо в обтислій шкірі наробила фото в інтер'єрі Межигір'я та засвітилася на Саміті Зеленської
Блогерка Саша Бо вряди-годи вибралася з рідного Івано-Франківська до столиці, аби відвідати Саміт перших леді і джентльменів, куди її запросили разом з іншими інфлюенсерами.
Крім того, що Олександра завітала на захід Олени Зеленської послухати про освітні інновації, вона ще й прогулялася Межигір'ям.
В Instagram Саша виклала фото, на яких позує у тотал-луці з екошкіри від українського бренду.
До речі, нещодавно Олександра перенесла операцію - їй зашили діастаз. Утім, багатодітна мама вже зняла корсет, в якому ходила після втручання, і, схоже, почувається набагато краще і задоволена своїм животом.
