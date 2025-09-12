Саша Бо в обтислій шкірі наробила фото в інтер'єрі Межигір'я та засвітилася на Саміті Зеленської

Блогерка Саша Бо вряди-годи вибралася з рідного Івано-Франківська до столиці, аби відвідати Саміт перших леді і джентльменів, куди її запросили разом з іншими інфлюенсерами.

Крім того, що Олександра завітала на захід Олени Зеленської послухати про освітні інновації, вона ще й прогулялася Межигір'ям. 

Саша Бо на Саміті Зеленської

Сашу Бо запросили на Саміт перших леді і джентльменів, що триває в Києві

В Instagram Саша виклала фото, на яких позує у тотал-луці з екошкіри від українського бренду. 


Саша Бо у шкіряному луці

Блогерка попозувала на тлі славнозвісних інтер'єрів Музею корупції часів Януковича

Саша, перебуваючи в столиці, вирішила провести час у Межигір'ї

Олександра виглядає на диво органічно в цих різьблених хоромах

Ідеальне місце для фотосесії
До речі, нещодавно Олександра перенесла операцію - їй зашили діастаз. Утім, багатодітна мама вже зняла корсет, в якому ходила після втручання, і, схоже, почувається набагато краще і задоволена своїм животом. 

