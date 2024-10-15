Саша Бо у ліжку підставила камері свою татуйовану спину. Фото

Блогерка і багатодітна мама Саша Бо нещодавно приголомшила своїх підписників неочікуваним рішенням. Вона набила тату на всю спину і тепер періодично хизується ним у мережі.

Цього разу Саша попозувала в спідньому, сидячи у своєму ліжку. На фото, яке вона виклала в Instagram, уже можна добре розгледіти величезного кольорового птаха на її тілі.

Саша не розповідала, чому обрала саме таке зображення і що воно для неї означає Фото з Instagram

Нагадаємо, нещодавно Саша зі своїм чоловіком, Платоном Тарнавським були у Львові, де наробили романтичних осінніх фото з поцілунками та обіймами.

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У пари є спільна донечка Віра, якій 21-го листопада виповниться рік. Також 29-річна блогерка виховує двох синів від першого чоловіка, Ігоря Пустовіта.