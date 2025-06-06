Саша Бо у рожевому бікіні підставила сонцю тіло на відпочинку з дочкою біля басейну
Блогерка Саша Бо, яка разом з дітьми вирушила на відпочинок в Туреччину, вже встигла засмагнути і наробити чимало фото.
На знімках багатодітна мама показалася зі своїми нащадками, донькою Вірою і дітьми від попереднього шлюбу, Данилом і Євгеном.
Як відомо, блогерка стала мамою доньки Віри наприкінці листопада 2023-го. Вона народила доньку від другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського. Пара одружилася у вересні 2022 року.
Нагадаємо, кілька днів тому Саша розповідала, як вони встигли пережити землетрус на відпочинку.
Приєднуйтесь до дискусії