Саша Бо у рожевому бікіні підставила сонцю тіло на відпочинку з дочкою біля басейну

Марія Мельник - 6 червня, 12:30

Блогерка Саша Бо, яка разом з дітьми вирушила на відпочинок в Туреччину, вже встигла засмагнути і наробити чимало фото.

На знімках багатодітна мама показалася зі своїми нащадками, донькою Вірою і дітьми від попереднього шлюбу, Данилом і Євгеном.

Саша Бо в купальнику і донька

Саша з Вірою обрали рожевий

Саша Бо в купальнику

Кілька місяців тому блогерка зазначала, що їй не подобається худорлявість і вона планує набрати обʼєм


Саша Бо полежала в купальнику

Саша поніжилася під променями сонця у Фетхіє

Саша Бо в рожевому купальнику
Саша Бо з дітьми

Як відомо, блогерка стала мамою доньки Віри наприкінці листопада 2023-го. Вона народила доньку від другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського. Пара одружилася у вересні 2022 року.

Нагадаємо, кілька днів тому Саша розповідала, як вони встигли пережити землетрус на відпочинку.

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Саша БО
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