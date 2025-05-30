Сімейний вихід: Саша Бо з чоловіком у вишиванках привітала синів з останнім дзвоником. Фото

29-річна блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) разом з чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським відвідала останній дзвоник своєї старшої дитини.

На новій публікації в Instagram знаменитість постала на шкільному святі у вишитій білій сукенці з ґудзиками поруч із коханим та двома синами: Данилом і Євгеном.

"Останній дзвоник. Усім веселих канікул", — зазначила вона під фото.

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Нагадаємо, батьком хлопців є колишній Бо, блогер Ігор Пустовіт. Від Платона, за якого вона вийшла заміж у 2022-му, Саша виховує 1,5-річну доньку Віру. Для дівчинки батьки частенько влаштовують естетичні зйомки.

Блогерка відома своєю любов'ю до створення пристрасного контенту. Днями вона позувала оголеною біля чоловіка. Також зірка час від часу показується у купальниках і ділиться своїми тренуваннями.