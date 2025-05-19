Саша Бо у спокусливій "голій" сукні посвітила принадами для фото

Марія Мельник - 19 травня, 14:00

Блогерка Саша Бо невпинно поповнює Insta-стрічку новим спокусливим контентом.

Цього разу блогерка посвітила формами у чорній сукні з відкритими ногами, раменами і талією.

"Батьки розпізнають фальшивих друзів. Діти розпізнають фальшивих родичів. Друзі розпізнають фальшиві стосунки. Жінки розпізнають всіх", - підписала фото Саша.

Саша Бо посвітила стрункими ногами

А днями блогерка наробила спокусливих фото в купальнику


Саша Бо посвітила пресом

Нині вага Бо становить 57 кіло, однак вона працює над збільшенням маси тіла

Саша Бо спокусливо задерла ногу

Дивлячись на фігуру блогерки, важко повірити, що вона є мамою трьох

Портрети також сповнені пристрасті

Портрети також сповнені пристрасті

Нагадаємо, раніше 29-річна Саша, яка виховує двох синів і донечку, ділилася з підписниками, "як не йо*нутися у материнстві".

А нещодавно вона зізнавалася, який розлад у себе виявила.

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Саша БО
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