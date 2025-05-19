Саша Бо у спокусливій "голій" сукні посвітила принадами для фото

Блогерка Саша Бо невпинно поповнює Insta-стрічку новим спокусливим контентом.

Цього разу блогерка посвітила формами у чорній сукні з відкритими ногами, раменами і талією.

"Батьки розпізнають фальшивих друзів. Діти розпізнають фальшивих родичів. Друзі розпізнають фальшиві стосунки. Жінки розпізнають всіх", - підписала фото Саша.

А днями блогерка наробила спокусливих фото в купальнику

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Нині вага Бо становить 57 кіло, однак вона працює над збільшенням маси тіла

Дивлячись на фігуру блогерки, важко повірити, що вона є мамою трьох

Портрети також сповнені пристрасті

Нагадаємо, раніше 29-річна Саша, яка виховує двох синів і донечку, ділилася з підписниками, "як не йо*нутися у материнстві".

А нещодавно вона зізнавалася, який розлад у себе виявила.