Саша Бо у спокусливій "голій" сукні посвітила принадами для фото
Блогерка Саша Бо невпинно поповнює Insta-стрічку новим спокусливим контентом.
Цього разу блогерка посвітила формами у чорній сукні з відкритими ногами, раменами і талією.
"Батьки розпізнають фальшивих друзів. Діти розпізнають фальшивих родичів. Друзі розпізнають фальшиві стосунки. Жінки розпізнають всіх", - підписала фото Саша.
Нагадаємо, раніше 29-річна Саша, яка виховує двох синів і донечку, ділилася з підписниками, "як не йо*нутися у материнстві".
А нещодавно вона зізнавалася, який розлад у себе виявила.
Приєднуйтесь до дискусії