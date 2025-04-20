"Великодній зайчик": Саша Бо похвалилася 1-річною донечкою в креативному святковому аутфіті

Фото з Instagram Саші Бо

Блогерка Саша Бо з нагоди Великодня потішила підписників милими фото своєї 1-річної донечки Віри в образі зайчика.

Фото Саша показала у своєму Instagram.

Блогерка одягнула дівчинку у рожеву сукню з квітковим принтом і мереживом. На голову їй одягнули маску зайчика.

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"Великодній зайчик", - написала вона.

Блогерка похвалилася великодніми фото доньки

До речі, Віра - донечка блогерки від другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського.

У маленької Віри є два старших братика - Данило та Євген, діти Саші Бо від стосунків з блогером Ігорем Пустовітом

Саша Бо частенько хизується маленькою донечкою в милих образах.

До речі, блогерка також якось показала себе у 2-річному віці та насмішила мережами першими спробами візажу.