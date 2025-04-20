"Великодній зайчик": Саша Бо похвалилася 1-річною донечкою в креативному святковому аутфіті

Юлія Леськова - 20 квітня, 15:12
Саша Бо позує для фото
Фото з Instagram Саші Бо

Блогерка Саша Бо з нагоди Великодня потішила підписників милими фото своєї 1-річної донечки Віри в образі зайчика. 

Фото Саша показала у своєму Instagram. 

Блогерка одягнула дівчинку у рожеву сукню з квітковим принтом і мереживом. На голову їй одягнули маску зайчика. 


"Великодній зайчик", - написала вона. 

Донька блогерки Саші Бо

Блогерка похвалилася великодніми фото доньки

Саша Бо зі своєю донькою Вірою

До речі, Віра - донечка блогерки від другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського.

Саша Бо замилувала своєю донечкою

У маленької Віри є два старших братика - Данило та Євген, діти Саші Бо від стосунків з блогером Ігорем Пустовітом

Саша Бо частенько хизується маленькою донечкою в милих образах. 

До речі, блогерка також якось показала себе у 2-річному віці та насмішила мережами першими спробами візажу. 

Читайте також:

Бузковий мейкап: Саша Бо з квітами на обличчі здивувала весняним фотокреативом

"Не личить бути худорлявою": Саша Бо у спідньому показала прес крупним планом і розказала, що планує набрати об'єм

Саша Бо з грайливими кучерями покрасувалася в сукні з голою спиною

Саша БО
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів