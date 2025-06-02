Шульгіна пояснила, чому не хоче робити підтяжку грудей після двох пологів

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна відповіла на запитання, які цікавлять її підписників.

У своєму Instagram 37-річна мама двох дівчат розказала, чи планує змінювати груди після двох вагітностей і пояснила, чому ні.

"Ні. Мене поки що все влаштовує. Я боюся операцій і раку грудей. Та й люблю натуральність, тому не поспішаю з підтяжками та іншими процедурами", - пояснила вона.

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Саша любить своє тіло таким, яке воно є

Нагадаємо, більше 5 років тому Саша переїхала з України у США, де знайшла своє кохання і народила двох доньок, - Анжеліну та Аспен.

Раніше Шульгіна пояснювала, чому народжувати після 34 - нормально і які в цьому переваги.

А ще блогерка, яка за останні два роки скинула близько 40 кіло, показувала, як повернула, ба більше, перевершила довагітну форму.