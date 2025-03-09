Цілунки на тлі заходу сонця та обійми коло моря: Гомес романтично привітала нареченого з днем народження

Фото з Instagram Селени Гомес

Американська співачка Селена Гомес у своєму Instagram показала спільні романтичні фото зі своїм нареченим, продюсером Бені Бланко та привітала його з днем народження.

"Я не впевнена, що я зробила, щоб заслужити тебе, але чорт, я рада, що ти народився. З днем народження, крихітко", - написала вона.

Співачка показала домашні фото зі своїм нареченим

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Здається, парочка полюбляє активний відпочинок

Ну і як же без фото в ошатних образах?

На День закоханих наречений Гомес влаштував їй справжній смачненький сюрприз та наповнив ванну сиром.

А Селена якось розповіла, як її мама звела її з Бланко.