Цілунки на тлі заходу сонця та обійми коло моря: Гомес романтично привітала нареченого з днем народження
Американська співачка Селена Гомес у своєму Instagram показала спільні романтичні фото зі своїм нареченим, продюсером Бені Бланко та привітала його з днем народження.
"Я не впевнена, що я зробила, щоб заслужити тебе, але чорт, я рада, що ти народився. З днем народження, крихітко", - написала вона.
На День закоханих наречений Гомес влаштував їй справжній смачненький сюрприз та наповнив ванну сиром.
А Селена якось розповіла, як її мама звела її з Бланко.
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