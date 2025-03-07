"Це надто кумедно": наречений Гомес зробив їй мейк і підірвав мережу. Відео

Селена Гомес і Бенні Бланко записали незвичний мейкап-туторіал Скріни з відео

Американська акторка та співачка Селена Гомес довірила личко особливому "візажисту": своєму нареченому Бенні Бланко. Як він робив їй мейкап, 32-річна зірка зняла для Instagram, і її підписники в захваті.

"Я вважаю, що зробив це досить гарно", - зазначив сам Бенні в коментарях.

Бенні рішуче розпочав із контурингу

"Вас найнято", - прокоментували з офіційного акаунту бренду косметики, яку використовував молодик.

Художник так бачить

Декому це нагадало епізод із "Друзів", де Рейчел не могла рухати правою рукою через травму, і Россу довелося допомогти їй із фарбуванням. Відео Селени за пів доби набрало вже понад 1,2 мільйона вподобайок.

Бланко результат його праці дуже сподобався. На його думку, Гомес із таким мейком "гаряча"

"Те, як Бенні робить мейкап - це надто кумедно... Так мило... Не хвилюйся, твоя краса врятує ситуацію", - пишуть підписники Гомес.

Селена, схоже, "у захваті"

Нагадаємо, на День закоханих Бенні підкорив своїм креативом і Селену, і користувачів мережі, приготувавши для коханої сирну ванну. Як відомо, парочка заручилася у грудні.



