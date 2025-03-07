"Це надто кумедно": наречений Гомес зробив їй мейк і підірвав мережу. Відео
Американська акторка та співачка Селена Гомес довірила личко особливому "візажисту": своєму нареченому Бенні Бланко. Як він робив їй мейкап, 32-річна зірка зняла для Instagram, і її підписники в захваті.
"Я вважаю, що зробив це досить гарно", - зазначив сам Бенні в коментарях.
"Вас найнято", - прокоментували з офіційного акаунту бренду косметики, яку використовував молодик.
Декому це нагадало епізод із "Друзів", де Рейчел не могла рухати правою рукою через травму, і Россу довелося допомогти їй із фарбуванням. Відео Селени за пів доби набрало вже понад 1,2 мільйона вподобайок.
"Те, як Бенні робить мейкап - це надто кумедно... Так мило... Не хвилюйся, твоя краса врятує ситуацію", - пишуть підписники Гомес.
Нагадаємо, на День закоханих Бенні підкорив своїм креативом і Селену, і користувачів мережі, приготувавши для коханої сирну ванну. Як відомо, парочка заручилася у грудні.
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