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"Це надто кумедно": наречений Гомес зробив їй мейк і підірвав мережу. Відео

Марія Ткаченко - 7 березня, 13:15
Селена Гомес і Бенні Бланко

Селена Гомес і Бенні Бланко записали незвичний мейкап-туторіал

Скріни з відео

Американська акторка та співачка Селена Гомес довірила личко особливому "візажисту": своєму нареченому Бенні Бланко. Як він робив їй мейкап, 32-річна зірка зняла для Instagram, і її підписники в захваті.

"Я вважаю, що зробив це досить гарно", - зазначив сам Бенні в коментарях.

Макіяж Селени Гомес

Бенні рішуче розпочав із контурингу

"Вас найнято", - прокоментували з офіційного акаунту бренду косметики, яку використовував молодик.

Селена Гомес в інстаграм

Художник так бачить

Декому це нагадало епізод із "Друзів", де Рейчел не могла рухати правою рукою через травму, і Россу довелося допомогти їй із фарбуванням. Відео Селени за пів доби набрало вже понад 1,2 мільйона вподобайок.

Селена Гопес і її наречений

Бланко результат його праці дуже сподобався. На його думку, Гомес із таким мейком "гаряча"

"Те, як Бенні робить мейкап - це надто кумедно... Так мило... Не хвилюйся, твоя краса врятує ситуацію", - пишуть підписники Гомес.

Актриса Селена Гомес

Селена, схоже, "у захваті"

Нагадаємо, на День закоханих Бенні підкорив своїм креативом і Селену, і користувачів мережі, приготувавши для коханої сирну ванну. Як відомо, парочка заручилася у грудні.

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Селена Гомес
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