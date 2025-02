Гомес у День закоханих показала ніжні цілунки з нареченим у новому кліпі

Американська співачка Селена Гомес і її коханий, продюсер Бенні Бланко анонсували свій перший спільний альбом "I Said I Love You First", який вийде 21 березня.

Пара також відзняла ніжні кадри для кліпу на перший сингл "Scared of Loving You", де вони позують на ліжку, торкаються один одного, обіймаються й цілуються. Красивими фото співачка поділилась в Instagram.

У відео 32-річна Гомес і 36-річний Бланко постають закоханими та щасливими й насолоджуються моментами разом. У треці Селена співає про страх не перед коханням, а перед його втратою.

Парочка запросила глядачів до своєї спальні Фото з Instagram

Реклама:

У кліпі будть і такі інтимні моменти Скрін з відео

До речі, Бланко полюбляє готувати смачні страви для обраниці, за що вона віддячує йому яскравими посмішками

На іншому відео, опублікованому в Instagram, закохані показались в Діснейленді під нову пісню. Вони покатались на атракціонах і за ручку прогулялись красивими місцями.

Цілуватись на камеру вони люблять Скрін Instagram

Цікаво, якими будуть пісні в їх майбутньому альбомі

Новий альбом, за словами артистів, стане відображенням їхньої історії кохання — від перших зустрічей до спільного майбутнього. Це перший великий музичний проєкт Гомес після "Rare" 2020 року та її дебютного іспаномовного EP "Revelación".

Нагадаємо, що в грудні 2024 року Селена Гомес і Бенні Бланко оголосили про заручини. Закохані часто тішать фанатів спільним романтичним контентом і не бояться публічно демонструвати свої почуття.

Як відомо, Селена не зможе виносити дитину самостійно через проблеми зі здоров'ям.