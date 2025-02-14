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Гомес у День закоханих показала ніжні цілунки з нареченим у новому кліпі

Карина Тімкова - 14 лютого, 11:15

Американська співачка Селена Гомес і її коханий, продюсер Бенні Бланко анонсували свій перший спільний альбом "I Said I Love You First", який вийде 21 березня.

Пара також відзняла ніжні кадри для кліпу на перший сингл "Scared of Loving You", де вони позують на ліжку, торкаються один одного, обіймаються й цілуються. Красивими фото співачка поділилась в Instagram.

У відео 32-річна Гомес і 36-річний Бланко постають закоханими та щасливими й насолоджуються моментами разом. У треці Селена співає про страх не перед коханням, а перед його втратою.

Селена Гомес з коханим позує на романтичних кадрах

Парочка запросила глядачів до своєї спальні

Фото з Instagram

Гомес і Бланко анонсували спільний альбом
Закохані люблять побавитись разом
Селена Гомес з коханим лежить на ліжку

У кліпі будть і такі інтимні моменти

Скрін з відео
Бенні Бланко цілує Селену Гомес

До речі, Бланко полюбляє готувати смачні страви для обраниці, за що вона віддячує йому яскравими посмішками

На іншому відео, опублікованому в Instagram, закохані показались в Діснейленді під нову пісню. Вони покатались на атракціонах і за ручку прогулялись красивими місцями.

Гомес насолоджуєтеся часом в обіймах свого коханого

Цілуватись на камеру вони люблять

Скрін Instagram
Селена Гомес повертається у музику з коханим

Цікаво, якими будуть пісні в їх майбутньому альбомі

Новий альбом, за словами артистів, стане відображенням їхньої історії кохання — від перших зустрічей до спільного майбутнього. Це перший великий музичний проєкт Гомес після "Rare" 2020 року та її дебютного іспаномовного EP "Revelación".

Гомес з бойфрендом позують на ліжку перед камерою

Нагадаємо, що в грудні 2024 року Селена Гомес і Бенні Бланко оголосили про заручини. Закохані часто тішать фанатів спільним романтичним контентом і не бояться публічно демонструвати свої почуття.

Як відомо, Селена не зможе виносити дитину самостійно через проблеми зі здоров'ям.

Селена Гомес
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