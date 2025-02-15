"Коли твоя наречена не любить квіти": коханий Гомес влаштував для неї сирний сюрприз у ванній. Відео
Наречений американської співачки Селени Гомес, продюсер Бенні Бланко влаштував для неї справжній незвичайний сюрприз на День закоханих.
У своєму Instagram Бенні показав, що наповнив для Селени цілу ванну сиром.
Дорогу до ванної кімнати та напис "Я тебе кохаю" він виклав чипсами начос.
"Коли твоя наречена не дуже любить квіти", - відписав відео Бланко.
До речі, якось Бенні зізнався, що затягує Селену у ліжко стейком.
У День святого Валентина Селена Гомес та Бенні Бланко показали кадри для кліпу на пісню "Scared of Loving You".
Про заручини пари стало відомо на початку грудня. Тоді Гомес похвалилася каблучкою з чималим діамантом.
Приєднуйтесь до дискусії