"Коли твоя наречена не любить квіти": коханий Гомес влаштував для неї сирний сюрприз у ванній. Відео

Фото з Instagram Селени Гомес

Наречений американської співачки Селени Гомес, продюсер Бенні Бланко влаштував для неї справжній незвичайний сюрприз на День закоханих.

У своєму Instagram Бенні показав, що наповнив для Селени цілу ванну сиром.

Дорогу до ванної кімнати та напис "Я тебе кохаю" він виклав чипсами начос.

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"Коли твоя наречена не дуже любить квіти", - відписав відео Бланко.

Зраділи б такому романтичному жесту?

Здається, шлях до серця Селени таки лежить через шлунок

До речі, якось Бенні зізнався, що затягує Селену у ліжко стейком.

У День святого Валентина Селена Гомес та Бенні Бланко показали кадри для кліпу на пісню "Scared of Loving You".

Про заручини пари стало відомо на початку грудня. Тоді Гомес похвалилася каблучкою з чималим діамантом.