Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Коли твоя наречена не любить квіти": коханий Гомес влаштував для неї сирний сюрприз у ванній. Відео

Юлія Леськова - 15 лютого, 11:15
Селена Гомес та Бенні Бланко цілуються
Фото з Instagram Селени Гомес

Наречений американської співачки Селени Гомес, продюсер Бенні Бланко влаштував для неї справжній незвичайний сюрприз на День закоханих.

У своєму Instagram Бенні показав, що наповнив для Селени цілу ванну сиром.

Дорогу до ванної кімнати та напис "Я тебе кохаю" він виклав чипсами начос.


"Коли твоя наречена не дуже любить квіти", - відписав відео Бланко.

Сюрприз для Селени Гомес

Зраділи б такому романтичному жесту?

Бенні Бланко показав сюрприз для Гомес

Здається, шлях до серця Селени таки лежить через шлунок

До речі, якось Бенні зізнався, що затягує Селену у ліжко стейком.

У День святого Валентина Селена Гомес та Бенні Бланко показали кадри для кліпу на пісню "Scared of Loving You".

Про заручини пари стало відомо на початку грудня. Тоді Гомес похвалилася каблучкою з чималим діамантом.

Читайте також:

"Більше не сплю в моїй спальні": Селена Гомес відверто про життя з біполярним розладом і тривожністю

Голоплеча Аліса та суворий Капелюшник: Гомес зі своїм коханим показали костюми на Геловін. Фото

Гомес у рожевих колготках і ліфчику зухвало розляглася на оксамитовому кріслі. Фото

Селена Гомес
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів