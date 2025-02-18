Гомес епатувала оголеними стегнами та розповіла, як мама звела її з нареченим

Американська співачка Селена Гомес поділилася історією знайомства зі своїм нареченим, музичним продюсером Бенні Бланко. Виявилося, що їхня перша зустріч відбулася понад десять років тому, а влаштувала її мама артистки.

У своєму першому спільному інтерв’ю для Interview Magazine 32-річна Гомес і 36-річний Бланко розповіли, що познайомилися ще підлітками, коли Селена тільки починала кар’єру.

На той час Бенні вже здобув популярність як музичний продюсер, тому мама дівчини запропонувала їм зустрітись для обговорення творчих планів.

Для інтерв'ю у журналі закохана парочка також зробила пікантний фотосет Фото Roe Ethridge

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"Вперше ми випустили музику в 2013 році. Її мама домовилася про зустріч між нами двома… Коли вона почала випускати пісні, я дуже захопився цим. Я відчуваю, що вона була по-справжньому сумною дівчиною", — зазначив Бланко.

Хоча їхні професійні шляхи перетиналися, романтичні почуття з’явилися значно пізніше. Селена зізналася, що закохалась в Бенні раніше, ніж він у неї.

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"Ми прийшли в студію, щоб попрацювати над піснею, і ми просто розмовляли. Це було так легко для мене. Він сподобався мені раніше, ніж я йому", — зізналася виконавиця.

Бланко ж не одразу зрозумів її почуття та навіть намагався познайомити Гомес зі своїми друзями.

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"Я справді не знав. Ми були в студії, і я сказав: "Ти маєш познайомитися з моїми друзями. Я можу влаштувати тобі кілька побачень". Я взагалі про це не думав. А потім ми переписувалися і вирішили повечеряти. Думаю, вона вирішила, що це побачення, а я й гадки не мав, що це побачення. Коли ми зустрілися вдруге я подумав: "Зачекай, я їй подобаюся?". Я нічого не знав. Але відтоді все було просто", — згадав артист.

Однак уже після другої зустрічі все змінилося.

"Знаєте, коли ти думаєш, що зустрів правильну людину, ти такий: "О, Боже". Але це зовсім інше відчуття. Як тільки ми почали зустрічатися, я подумав: "Це моя дружина". Я казав мамі: "Це дівчина, з якою я одружуся", — розповів Бланко.

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Селена додала, що з ним вона почувається абсолютно комфортно та щасливо.

Окрему увагу в інтерв’ю пара приділила історії заручин, про які стало відомо наприкінці грудня 2024 року. Виявилося, Гомес ще давно знала, якою має бути її ідеальна обручка.

Гомес зізналась, що перша вподобала Бланко, а він навіть не знав, що йшов з нею на побачення

"Це ограновування "маркіз". Ще з часів виходу пісні "Good for You" я мріяла про цей діамант", — поділилася вона.

Бланко ж розповів, що збирав інформацію про вподобання коханої по крихтах, аби їй все сподобалось. Він також додав, що з каменів, які залишилися після ограновування, вони планують зробити сережки.

Бенні став справжнім лицарем для своєї коханої

Пропозицію руки і серця своїй коханій Бенні зробив на природі. Загалом пара відома тим, що любить ділитись "закоханим" контентом. Вони можуть показувати свої ніжні обійми та незвичні побачення. Нагадаємо, 21 березня Селена і Бланко випустять спільний альбом. А нещодавно, на День закоханих, вони презентували перший спільний сингл і пристрасний кліп.