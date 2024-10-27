Голоплеча Аліса та суворий Капелюшник: Гомес зі своїм коханим показали костюми на Геловін. Фото
Американська акторка та співачка Селена Гомес разом зі своїм хлопцем, продюсером Бені Бланко активно готуються відзначати Геловін. Закохані переодягнулися у казкових персонажів та показали спільні фото.
На опублікованих світлинах Селена постала перед підписниками в образі Аліси з "Аліса у Країні чудес". На співачці світла перука, вицвіла синя сукня з тюлю, яка відкриває плечі.
А от Бланко приміряв на себе аутфіт Божевільного Капелюшника, якого зобразив Джоні Депп в екранізації 2009 року. Його обличчя було загримовано у білий колір, а на голові кучерява яскраво-руда перука. Він був у світло-коричневому фраку, зеленому жилеті та темно-синій сорочці в горошок із сірими штанами та фіолетовим шарфом. І звісно у бронзовому циліндрі - невід'ємному аксесуарі Капелюшника.
"Ще дивніше і цікавіше", - підписала фото Гомес.
Нагадаємо, Селена Гомес та Бені Бланко разом вже понад рік, однак спершу закохані тримали свої стосунки у секреті. До речі, співачка називає свого хлопця найкращим, що траплялося у її житті.
Як відомо, Бені любить тішити свою Селену смачненькими стравами.