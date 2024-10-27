Голоплеча Аліса та суворий Капелюшник: Гомес зі своїм коханим показали костюми на Геловін. Фото

Фото з Instagram Селени Гомес

Американська акторка та співачка Селена Гомес разом зі своїм хлопцем, продюсером Бені Бланко активно готуються відзначати Геловін. Закохані переодягнулися у казкових персонажів та показали спільні фото.

На опублікованих світлинах Селена постала перед підписниками в образі Аліси з "Аліса у Країні чудес". На співачці світла перука, вицвіла синя сукня з тюлю, яка відкриває плечі.

А от Бланко приміряв на себе аутфіт Божевільного Капелюшника, якого зобразив Джоні Депп в екранізації 2009 року. Його обличчя було загримовано у білий колір, а на голові кучерява яскраво-руда перука. Він був у світло-коричневому фраку, зеленому жилеті та темно-синій сорочці в горошок із сірими штанами та фіолетовим шарфом. І звісно у бронзовому циліндрі - невід'ємному аксесуарі Капелюшника.

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"Ще дивніше і цікавіше", - підписала фото Гомес.

Гомес та Бланко намагалися передати казкову атмосферу через костюми

Як вам образи зірок на Геловін?

Нагадаємо, Селена Гомес та Бені Бланко разом вже понад рік, однак спершу закохані тримали свої стосунки у секреті. До речі, співачка називає свого хлопця найкращим, що траплялося у її житті.

Як відомо, Бені любить тішити свою Селену смачненькими стравами.