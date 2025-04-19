Трендове драпірування та асиметричне міні: Еністон посвітила фігурою у рекламній зйомці

Юлія Леськова - 19 квітня, 14:58
Дженніфер Еністон робить селфі
Фото з Instagram Дженніфер Еністон

56-річна американська акторка Дженніфер Еністон поділилася з шанувальниками бекстейджем з нової фотозйомки для реклами бренду догляду за волоссям.

Еністон попозувала у кількох образах: темно-червоній сукні без бретелей і з асиметричним низом, обтислому чорному платті з трендовим драпіруванням та у білому бюстгальтері.

Дженніфер Еністон на фотосесії

Еністон переміряла купу образів для цієї реклами

Фото Norman Jean Roy

Дженніфер Еністон на зйомці реклами

Акторка вирішила показати залаштунки стильних зйомок

Фото Norman Jean Roy
Дженніфер Еністон попозувала для бренду

Фото Norman Jean Roy
Дженніфер Еністон на фотозйомці для реклами

Еністон має чудову фігуру завдяки регулярним заняттям спортом  

Скріншот з Instagram Дженніфер Еністон

Днями Дженніфер Еністон у спортлуці показала своє тренування з інвентарем.

До речі, на початку березня колишній чоловік Еністон, актор Джастін Теру знову одружився з акторкою Ніколь Брайдон Блум. 

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Дженніфер Еністон
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