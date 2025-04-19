Трендове драпірування та асиметричне міні: Еністон посвітила фігурою у рекламній зйомці

Фото з Instagram Дженніфер Еністон

56-річна американська акторка Дженніфер Еністон поділилася з шанувальниками бекстейджем з нової фотозйомки для реклами бренду догляду за волоссям.

Еністон попозувала у кількох образах: темно-червоній сукні без бретелей і з асиметричним низом, обтислому чорному платті з трендовим драпіруванням та у білому бюстгальтері.

Еністон переміряла купу образів для цієї реклами Фото Norman Jean Roy

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Акторка вирішила показати залаштунки стильних зйомок Фото Norman Jean Roy

Еністон має чудову фігуру завдяки регулярним заняттям спортом Скріншот з Instagram Дженніфер Еністон

Днями Дженніфер Еністон у спортлуці показала своє тренування з інвентарем.

До речі, на початку березня колишній чоловік Еністон, актор Джастін Теру знову одружився з акторкою Ніколь Брайдон Блум.