Трендове драпірування та асиметричне міні: Еністон посвітила фігурою у рекламній зйомці
56-річна американська акторка Дженніфер Еністон поділилася з шанувальниками бекстейджем з нової фотозйомки для реклами бренду догляду за волоссям.
Еністон попозувала у кількох образах: темно-червоній сукні без бретелей і з асиметричним низом, обтислому чорному платті з трендовим драпіруванням та у білому бюстгальтері.
Днями Дженніфер Еністон у спортлуці показала своє тренування з інвентарем.
До речі, на початку березня колишній чоловік Еністон, актор Джастін Теру знову одружився з акторкою Ніколь Брайдон Блум.
Приєднуйтесь до дискусії