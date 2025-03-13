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Мов три квіточки: Серена Вільямс та її доні приміряли однакові ніжні весняні луки. Фото

Марія Ткаченко - 13 березня, 12:00
Серена Вільямс

Серена Вільямс у сукні власного творіння

Американська тенісистка Серена Вільямс стала авторкою лімітованої колекції дитячого одягу для бренду Janie and Jack та попозувала у власних творіннях разом із доньками.

Зіркова мама, 7-річна Олімпія та півторарічна Адіра вбралися в однакові асиметричні рожеві сукні. Як відомо, це улюблений колір 43-річної Серени.

Серена Вільямс та її діти

У зіркової мами сукенка - найкоротша

Серена Вільямс і її доньки

1,5-річна Адіра та 7-річна Олімпія - мамині музи та моделі

Нагадаємо, батько дочок Вільямс - засновник Reddit Алексіс Оганян, за якого зірка вийшла в 2017-му. Перші пологи Серени були дуже складні, і вона мало не померла. Проте жінка все одно зважилася стати мамою вдруге і в 2022-му залишила заради здійснення цієї мрії професійний спорт. 

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