Мов три квіточки: Серена Вільямс та її доні приміряли однакові ніжні весняні луки. Фото

Серена Вільямс у сукні власного творіння

Американська тенісистка Серена Вільямс стала авторкою лімітованої колекції дитячого одягу для бренду Janie and Jack та попозувала у власних творіннях разом із доньками.

Зіркова мама, 7-річна Олімпія та півторарічна Адіра вбралися в однакові асиметричні рожеві сукні. Як відомо, це улюблений колір 43-річної Серени.

У зіркової мами сукенка - найкоротша

1,5-річна Адіра та 7-річна Олімпія - мамині музи та моделі

Нагадаємо, батько дочок Вільямс - засновник Reddit Алексіс Оганян, за якого зірка вийшла в 2017-му. Перші пологи Серени були дуже складні, і вона мало не померла. Проте жінка все одно зважилася стати мамою вдруге і в 2022-му залишила заради здійснення цієї мрії професійний спорт.



