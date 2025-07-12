43-річна Серена Вільямс посвітила рельєфним пресом у спортзалі

Фото з Instagram Серени Вільямс

43-річна американська тенісистка Серена Вільямс похвалилася рельєфним пресом у спортзалі.

Серена у чорному топі та лосинах заселфилася у дзеркало посеред тренажерного залу.

"Тренуюсь і працюю над своїми формами", - написала Вільямс.

Вільямс заселфилася на тренуванні

Серена посвітила пресом у спортзалі

Фото з Instagram Серени Вільямс

Нагадаємо, Серена Вільямс раптово схудла, чим викликала чутки про те, що приймала "Оземпік".

Також Серена якось показалася у кріокамері при температурі -110 градусів.

Як відомо, Вільям мама двох донечок: 7-річної Олімпії та 1,5-річної Адіри. Старшу доньку спортсменка народжувала шляхом кесаревого розтину і пологи були досить складними. Другу дитину Серена, ймовірно, теж народжувала не природнім шляхом.