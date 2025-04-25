Серена Вільямс в обтислій сукні з розрізами похизувалася стрункістю на Time100 Gala. Фото
Американська тенісистка Серена Вільямс відвідала урочистий гала-вечір видання Time, яке нещодавно відзначило її у списку 100 найвпливовіших людей року.
Спортсменка обрала довгу чорну сукню з розрізами та відкритими плечима. Ошатний аутфіт вона завершила рукавчиками в тон, коштовним кольє, сережками й годинником. Кадрами з події зірка поділилася в Instagram.
Під час заходу 43-річна знаменитість багато посміхалася, пританцьовувала та спілкувалася з іншими селебріті. Тим часом фанати відмітили, як змінився вигляд Серени після схуднення.
Нагадаємо, Вільямс є мамою 7-річної Олімпії та 1,5-річної Адіри. За батька своїх дітей, засновника Reddit Алексіса Оганяна вона вийшла заміж у 2017-му. Під час перших пологів Серена мало не померла, але все-таки захотіла народити вдруге. Для цього вона покинула теніс.
А нещодавно зірка знялася в ефектному рожевому вбранні й попозувала для глянцю. Вона також влаштовувала милу фотосесію зі своїми донечками.