Серена Вільямс в обтислій сукні з розрізами похизувалася стрункістю на Time100 Gala. Фото

Карина Тімкова - 25 квітня, 12:45

Американська тенісистка Серена Вільямс відвідала урочистий гала-вечір видання Time, яке нещодавно відзначило її у списку 100 найвпливовіших людей року.

Спортсменка обрала довгу чорну сукню з розрізами та відкритими плечима. Ошатний аутфіт вона завершила рукавчиками в тон, коштовним кольє, сережками й годинником. Кадрами з події зірка поділилася в Instagram.

Серена Вільямс попозувала в сукні з розрізами

Тенісистка ефектно вбралася для світської події

Кадр з Instagram

Під час заходу 43-річна знаменитість багато посміхалася, пританцьовувала та спілкувалася з іншими селебріті. Тим часом фанати відмітили, як змінився вигляд Серени після схуднення.

Серена Вільямс попозувала в обтислій сукні

До речі, раніше шанувальники були так здивовані схудненням Вільямс, що підозрювали "Оземпік"

Серена Вільямс в обтислому луці прибула на премію
Серена вміє демонструвати свої жіночні вигини
Серена Вільямс показалася в стильному луці

Спортсменка наробила чимало селфі на вечірці

Нагадаємо, Вільямс є мамою 7-річної Олімпії та 1,5-річної Адіри. За батька своїх дітей, засновника Reddit Алексіса Оганяна вона вийшла заміж у 2017-му. Під час перших пологів Серена мало не померла, але все-таки захотіла народити вдруге. Для цього вона покинула теніс.

А нещодавно зірка знялася в ефектному рожевому вбранні й попозувала для глянцю. Вона також влаштовувала милу фотосесію зі своїми донечками.

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