Серена Вільямс в обтислій сукні з розрізами похизувалася стрункістю на Time100 Gala. Фото

Американська тенісистка Серена Вільямс відвідала урочистий гала-вечір видання Time, яке нещодавно відзначило її у списку 100 найвпливовіших людей року.

Спортсменка обрала довгу чорну сукню з розрізами та відкритими плечима. Ошатний аутфіт вона завершила рукавчиками в тон, коштовним кольє, сережками й годинником. Кадрами з події зірка поділилася в Instagram.

Тенісистка ефектно вбралася для світської події Кадр з Instagram

Під час заходу 43-річна знаменитість багато посміхалася, пританцьовувала та спілкувалася з іншими селебріті. Тим часом фанати відмітили, як змінився вигляд Серени після схуднення.

До речі, раніше шанувальники були так здивовані схудненням Вільямс, що підозрювали "Оземпік"

Спортсменка наробила чимало селфі на вечірці

Нагадаємо, Вільямс є мамою 7-річної Олімпії та 1,5-річної Адіри. За батька своїх дітей, засновника Reddit Алексіса Оганяна вона вийшла заміж у 2017-му. Під час перших пологів Серена мало не померла, але все-таки захотіла народити вдруге. Для цього вона покинула теніс.

А нещодавно зірка знялася в ефектному рожевому вбранні й попозувала для глянцю. Вона також влаштовувала милу фотосесію зі своїми донечками.