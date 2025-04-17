Серена Вільямс, Демі Мур, Скарлетт Йоханссон та інші впливові жінки увійшли у топ-100 за версією Time
Американський журнал Time представив щорічний список 100 найвпливовіших людей у світі.
Цього разу в топ увійшло чимало артистів, політичних діячів та спортсменів. Деякі знаменитості навіть отримали власні обкладинки.
До групи "Титани" приєдналися тенісистка Серена Вільямс, дизайнерка Міучча Прада й акторка Блейк Лайвлі.
Голлівудська зірка Демі Мур представляла "Ікони", а актрису Скарлетт Йоханссон виділили у групі "Діячі мистецтва".
Нагадаємо, Серена має двох донечок, з якими робила ніжний фотосет. Також вона вражала фанатів своїм схудненням.
Демі Мур тим часом демонструє свої модні рішення. Наприклад, вона показувалась у шкіряній сукні та в яскравих сукнях позувала для глянцю. Також вона підтримує свого колишнього, тяжкохворого Брюса Вілліса.
Скарлетт частенько з'являється на хідниках з голими плечима і ошатних луках. А не так давно її чоловік здивував, що робив для коханої.
Щодо Блейк Лайвлі, то вона все ще знаходиться у судовій тяганині зі своїм колегою.