Серена Вільямс, Демі Мур, Скарлетт Йоханссон та інші впливові жінки увійшли у топ-100 за версією Time

Карина Тімкова - 17 квітня, 12:45

Американський журнал Time представив щорічний список 100 найвпливовіших людей у світі.

Цього разу в топ увійшло чимало артистів, політичних діячів та спортсменів. Деякі знаменитості навіть отримали власні обкладинки.

До групи "Титани" приєдналися тенісистка Серена Вільямс, дизайнерка Міучча Прада й акторка Блейк Лайвлі.

Серена Вільямс представила спорт у списку кращих людей

Time виділило Серену за її досягнення у тенісі

Фото Adrienne Raquel

Серену Вільямс назвали однією з найвпливовіших людей

У рамках випуску журналу зіркам зробили стильний фотосет

Блейк Лайвлі потрапила у список успішних людей

Блейк не отримала власної обкладинки, але подякувала журналу. У мережі вона написала: "Це велика честь бути визнаною у списку Time 100 на 2025 рік… Дякую за один з найбільш сюрреалістичних і значущих моментів мого життя. 10-річна я зараз дуже вражена"

Фото Gareth Cattermole

Голлівудська зірка Демі Мур представляла "Ікони", а актрису Скарлетт Йоханссон виділили у групі "Діячі мистецтва".

Демі Мур назвали іконою у популярному журналі

Як відомо, цього року Демі отримала чимало нагород за свою роль у боді-хорорі "Субстанція"

Фото Adrienne Raquel
Демі Мур потрапила у список успішних людей

Актриса попозувала у коротенькій сукні

Скарлетт Йоханссон потрапила у топ успішних людей від Time
Скарлетт неодноразово потрапляла у список Forbes Celebrity 100, а також представляла найвпливовіших людей за версією Time у 2021-му
Кадр з відео Time
Розе з Blackpink потрапила у список найвпливовіших людей року

Також журнал виділив південнокорейську співачку Розе (Rosé), яка є учасницею гурту "Blackpink", серед "Першопрохідців".

Акторка Лілі Коллінз написала про те, як її захоплює зірка

Фото Kim Hee June

Нагадаємо, Серена має двох донечок, з якими робила ніжний фотосет. Також вона вражала фанатів своїм схудненням.

Демі Мур тим часом демонструє свої модні рішення. Наприклад, вона показувалась у шкіряній сукні та в яскравих сукнях позувала для глянцю. Також вона підтримує свого колишнього, тяжкохворого Брюса Вілліса.

Скарлетт частенько з'являється на хідниках з голими плечима і ошатних луках. А не так давно її чоловік здивував, що робив для коханої.

Щодо Блейк Лайвлі, то вона все ще знаходиться у судовій тяганині зі своїм колегою.

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