"Я намагалася": Серена Вільямс у шортиках і топі показалася в кріокамері при -110 градусах. Фото

43-річна американська тенісистка Серена Вільямс здивувала шанувальників своїми екстремальними розвагами.

В Instagram вона показалась у кріокамері в спортивних шортах і майці. На руках у неї були вдягнуті рукавиці, а на голові – спеціальна шапочка. Зірка розповіла, що витримала у низькій температурі майже три хвилини.

"Я намагалася зробити кріотерапію. У мене не вийшло. День 1. Я протрималася 2 хвилини 45 секунд при -110 градусах. Подивимося, скільки я витримаю завтра", — зазначила вона.

Спортсменка посвітила апетитними стегнами на процедурах Фото instagram

Реклама:

До речі, кріокамеру відвідувало вже чимало зірок. Серед них Санта Дімопулос та її син, Еліна Світоліна й Ліндсей Лохан.

Професійна тенісистка поділилася враженнями від кріокамери

Щодо Серени, то нещодавно вона позувала у пітканій сукні з розрізами на заході й фотографувалася в грайливому рожевому луці. Також вона з'являлася на сторінках глянцю.

Нагадаємо, від свого чоловіка, засновника Reddit Алексіса Оганяна Вільямс виховує двох дочок: 7-річну Олімпію та 1,5-річну Адіру. Як відомо, під час перших пологів вона мало не померла. Пізніше спортсменка все-таки захотіла народити вдруге, для цього вона покинула теніс.