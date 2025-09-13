Притула помилувався двома доньками на зборі пластунів. Фото

Фото з Instagram Сергія Притули

Колишній шоумен, а нині волонтер Сергій Притула похвалився старшою дочкою, яка вступила до скаутської організації "Пласт".

Фото Притула поділився у своєму Instsgram.

Сергій показав старшу доньку, 8-річну Соломію у формі скаута, яка обіймає молодшу - 4-річну Стефанію.

"Віддавайте дітей у Пласт! Зголошуйтесь ставати виховниками! Вітаю усіх з відкриттям пластового року", - написав Притула.

Притула з молодшою донькою підтримали Соломійку на першому зібранні скаутів

Молодша донька волонтера попозувала з ось таким малюнком

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула та його дружина Катерина відсвяткували 10-ту річницю шлюбу.

А на День Незалежності України Притула вперше показав свого новонародженого сина Марка.