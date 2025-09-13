Притула помилувався двома доньками на зборі пластунів. Фото
Колишній шоумен, а нині волонтер Сергій Притула похвалився старшою дочкою, яка вступила до скаутської організації "Пласт".
Фото Притула поділився у своєму Instsgram.
Сергій показав старшу доньку, 8-річну Соломію у формі скаута, яка обіймає молодшу - 4-річну Стефанію.
"Віддавайте дітей у Пласт! Зголошуйтесь ставати виховниками! Вітаю усіх з відкриттям пластового року", - написав Притула.
Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула та його дружина Катерина відсвяткували 10-ту річницю шлюбу.
А на День Незалежності України Притула вперше показав свого новонародженого сина Марка.
Приєднуйтесь до дискусії